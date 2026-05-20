Зеленский специально провел Ставку из-за угрозы наступления на Киев и Чернигов: детали

Зеленский об угрозе наступления на Киев и Чернигов: Готовим ответы на каждый вариант действий врага

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего из-за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлении.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По словам Зеленского, на Ставке подробно проанализировали имеющиеся данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

«По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно отважатся расширить свою агрессию», — заверил президент и предупредил, что Украина увеличит свои силы на этом направлении, то есть на севере.

Кроме того, Зеленский поручил МИД Украины подготовить «дополнительные меры по дипломатическому влиянию в отношении Беларуси».

«Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб», — добавил он.

Также Зеленский предупредил, что Украина готовит расширение географии дальнобойных ударов.

«Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов — плюс 100 тысяч человек. Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы», — сказал глава государства.

Он заверил, что Украина обязательно защитит себя и «ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины» не сработает.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

