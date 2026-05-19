Угроза из Беларуси реальна: Сырский предупредил, что фронт станет еще длиннее

Наступление из Беларуси — вполне реально: угрожающее предупреждение Сырского / © Александр Сырский

Угроза со стороны Беларуси и наступление врага на севере — вполне реальны.

С таким предупреждением выступил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью «Милитарному».

По его мнению, наступление России из Беларуси — вполне реально, и в таком случае фронт для Украины станет еще больше.

«У нас есть 1200 км активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, верховного главнокомандующего об угрозе от России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Реально», — предупредил Сырский.

В частности, он говорит, что российский генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

«Это значит, что фронт еще увеличится», — отметил главком ВСУ.

Именно этим расширением фронта и необходимостью быстро реагировать на угрозы объясняет сложность мгновенного перераспределения и закрепления бригад за конкретными армейскими корпусами во время активной фазы войны.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

