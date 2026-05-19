Загроза з Білорусі реальна: Сирський попередив, що фронт стане ще довшим
Головком ЗСУ Сирський попередив про плани РФ наступати з Білорусі.
Загроза з боку Білорусі та наступ ворога на півночі — цілком реальні.
З таким попередженням виступив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський в інтерв’ю «Мілітарному».
На його думку, наступ Росії з Білорусі — цілком реальний, і в такому разі фронт для України стане ще більшим.
«Ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає нас у кількості бригад і полків вдвічі. Ми постійно ведемо бойові дії. І тенденція — до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки та заяви нашого президента, верховного головнокомандувача про загрозу від Росії з боку Білорусі, можливу операцію на півночі. Релаьно», — попередив Сирський.
Зокрема, він каже, що російський генштаб зараз активно прораховує та планує операції наступальних дій з півночі.
«Це означає, що фронт ще збільшиться», — зазначив головком ЗСУ.
Саме цим розширенням фронту та необхідністю швидко реагувати на загрози він пояснює складність миттєвого перерозподілу й закріплення бригад за конкретними армійськими корпусами під час активної фази війни.
Загроза з Білорусі: останні новини
Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.
Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.
Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.