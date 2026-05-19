Загроза з Білорусі реальна: Сирський попередив, що фронт стане ще довшим

Наступ з Білорусі — цілком реальний: загрозливе попередження Сирського / © Олександр Сирський

Реклама

Загроза з боку Білорусі та наступ ворога на півночі — цілком реальні.

З таким попередженням виступив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський в інтерв’ю «Мілітарному».

На його думку, наступ Росії з Білорусі — цілком реальний, і в такому разі фронт для України стане ще більшим.

Реклама

«Ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає нас у кількості бригад і полків вдвічі. Ми постійно ведемо бойові дії. І тенденція — до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки та заяви нашого президента, верховного головнокомандувача про загрозу від Росії з боку Білорусі, можливу операцію на півночі. Релаьно», — попередив Сирський.

Зокрема, він каже, що російський генштаб зараз активно прораховує та планує операції наступальних дій з півночі.

«Це означає, що фронт ще збільшиться», — зазначив головком ЗСУ.

Саме цим розширенням фронту та необхідністю швидко реагувати на загрози він пояснює складність миттєвого перерозподілу й закріплення бригад за конкретними армійськими корпусами під час активної фази війни.

Реклама

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Новини партнерів