Сазонов звернувся до Центру протидії дезінформації через заяви Железняка про «продані бронежилети»

Про це стало відомо з допису Сазонова у соціальних мережах.

Сазонов звернувся до Центру протидії дезінформації із питанням, «за яким принципом у нас визначається дезінформація», після того як Железняк заявив у своєму Telegram-каналі та випустив відео на YouTube про те, що бронежилети нібито «вже продали».

«Бо вчора народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі заявив, що “бронежилети Міндіча” вже нібито “по-тихому продали”. Цитата: “Їм вже продали і це факт”», — написав Сазонов.

За його словами, жодних підтверджень цієї інформації оприлюднено не було.

«Факт при цьому нічим не підтверджений. Більше того — сам депутат, судячи з його ж дописів, робив купу звернень і запитів, намагаючись знайти, куди саме їх “продали”. Не знайшов. Але все одно заявив про “факт продажу” 5 тисяч бронежилетів», — зазначив військовослужбовець.

Сазонов також послався на матеріал видання Babel, журналісти якого, за його словами, особисто побачили бронежилети на складі.

«Видання Babel просто звернулося до представників компанії, після чого журналістів запросили на склад на лівому березі Києва і показали всі ті самі 5 тисяч бронежилетів», — написав він.

Окремо він акцентував увагу на тому, що бронежилети мають маркування «не для продажу» та «власність ЗСУ».

«І дуже цікаво, куди саме їх мали “продати” у такому вигляді», — додав Сазонов.

Він також розкритикував припущення про можливий експорт цієї продукції за кордон.

«Може, хтось пояснить народному депутату, що військові товари в Україні не можна просто взяти й експортувати “кудись в Ізраїль” чи будь-яку іншу країну? Бо експорт військових товарів заборонений. Це не побутова техніка і не партія футболок», — написав він.

За словами Сазонова, депутатські запити Железняка до митниці «виглядали щонайменше дивно».

Також військовослужбовець став на захист постачальника бронежилетів, зазначивши, що йдеться про «реального виробника», який постачає продукцію, зокрема, армії Ізраїлю.

«Якщо коротко, то весь пафос про “неякісні бронежилети” зводиться приблизно до ситуації, коли замовили iPhone 18, а потім відмовились його брати, бо він без чохла», — заявив він.

На думку Сазонова, проблема виникла «не через неякісну продукцію, а через українську систему вимог і бюрократії».

Наприкінці допису він поставив під сумнів допустимість поширення неперевіреної інформації про оборонні закупівлі під час війни.

«Чому людина, яку утримують платники податків, дозволяє собі поширювати неперевірену інформацію про оборонні закупівлі під час війни?» — написав він.

Сазонов також закликав однаково реагувати на можливу дезінформацію незалежно від статусу її автора.

«Можливо, все ж варто однаково уважно ставитися до дезінформації незалежно від того, хто її поширює — анонімний Telegram-канал чи народний депутат», — резюмував військовослужбовець.

