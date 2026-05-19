День ангела 19 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 травня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 19 травня

19 травня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Йосипа, Іванну, Марію, Марту, Соломію, Тамару.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, потайливий. В дорослому віці стає посидючим, терплячим.

Реклама

Іванна — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «Бог милостивий». В дитинстві врівноважена, добра. В дорослому віці стає різкою, прямолінійною.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві доброзичлива, ввічлива. В дорослому віці стає рішучою, впертою.

Марта — арамейське ім’я, перекладається як «господиня дому». В дитинстві напориста, добре вчиться. В дорослому віці стає амбітною, зарозумілою.

Соломія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «спокій». В дитинстві емоційна, здатна до самопізнання. В дорослому віці стає відповідальною, до роботи ставиться з обов’язком.

Реклама

Тамара — давньоєврейське походження, означає «фінікова пальма». В дитинстві любить бути в центрі уваги, вміє маніпулювати людьми. В дорослому віці стає глибоко емоційною, вразливою.

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від тривог і негараздів, дарує спокій у серці, мудрість у рішеннях і світло на кожному життєвому кроці. Бажаю, щоб поруч завжди були щирі люди, а в душі панували гармонія та віра в добро.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець з небес невидимо веде тебе дорогою щастя, відвертає від усього поганого і підсилює твої сили у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, радості в кожному дні та здійснення найзаповітніших мрій.

Реклама

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день наповнить твоє життя світлом, любов’ю та надією. Хай ангел-охоронець завжди стоїть поруч, захищає від життєвих бур і допомагає знаходити правильні рішення навіть у найскладніші хвилини.

***

З Днем ангела тебе! Нехай небеса щедро благословляють кожен твій день, дарують натхнення, сили та впевненість у собі. Бажаю, щоб серце було сповнене тепла, а життя — добрих зустрічей, приємних подій і щасливих моментів.

Реклама

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від усього злого. Бажаю миру в душі, любові в серці та великого людського щастя, яке супроводжує тебе щодня.

Новини партнерів