"Арсенал" обіграв аутсайдера і впритул наблизився до чемпіонства в АПЛ

"Арсенал" на своєму полі обіграв "Бернлі" в матчі передостаннього, 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили на 37-й хвилині — Кай Гаверц влучним ударом головою замкнув подачу з кутового, яку виконав Букайо Сака.

Після цієї перемоги "Арсенал" (82 очки) зміцнив своє лідерство в АПЛ — за тур до кінця команда Мікеля Артети на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.

"Гармаші" уперше від сезону-2003/04 здобудуть чемпіонський титул, якщо в останньому турі 24 травня на виїзді обіграють "Крістал Пелас".

"Бернлі" (21 бал), який ще раніше втратив шанси зберегти прописку в АПЛ на наступний сезон, посідає передостаннє місце і в заключному турі 24 травня прийме "Вулвергемптон".

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" здолав "Челсі" й став володарем Кубка Англії.

