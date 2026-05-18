"Арсенал" обыграл аутсайдера и вплотную приблизился к чемпионству в АПЛ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Бернли" в матче предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "канониры" забили на 37-й минуте — Кай Хаверц точным ударом головой замкнул подачу с углового, которую выполнил Букайо Сака.

После этой победы "Арсенал" (82 очка) укрепил свое лидерство в АПЛ — за тур до конца команда Микеля Артеты на 5 баллов опережает "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе.

"Пушкари" впервые с сезона-2003/04 завоюют чемпионский титул, если в последнем туре 24 мая на выезде обыграют "Кристал Пэлас".

"Бернли" (21 балл), который еще ранее потерял шансы сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон, занимает предпоследнее место и в заключительном туре 24 мая примет "Вулверхэмптон".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.

