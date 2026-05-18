В Черновицкой области «титушки» УПЦ МП пытались сорвать переход верующих села в ПЦУ

Церкви в селе Сербичаны Черновицкой области

В селе Сербичаны Черновицкой области «титушки» УПЦ Московского патриархата пытались сорвать собрание общины для перехода прихода в ПЦУ.

Об этом сообщил известный буковинский священник Роман Грищук.

По его словам, на собрании общества ситуация осложнилась тем, что сторонники УПЦ МП получили от своего руководства указание сорвать собрание.

«С целого бывшего Сокирянского района свезли попов Московского патриархата, который каждый обязан был привезти с собой людей для массовки, которые должны были играть роль жителей села. Сторонники московского патриархата не хотели зарегистрироваться: их цель была одна — сорвать собрание общества и молитву за Украину! Но собрание все равно состоялось! Люди проголосовали за то, чтобы Украина была свободной и украинская. После голосования верующие и священники ПЦК исполнили Гимн Украины», — рассказал священник.

Также Роман Грищук опубликовал видео разговоры со сторонниками УПЦ МП, которые перекрикивали выступление своего односельчанина-ветерана, игнорировали гимн Украины. А один из сторонников Московского патриархата, известный местный бизнесмен, по словам Грищука, ударил дочь воина ВСУ, отказывался назвать РФ страной-агрессоркой и заявил, что «не хочет Украины», потому что родился «при Советском Союзе».

В комментарии «Суспільне. Чернівці» староста села Сербичаны Михаил Братушко рассказал, что в тот же день состоялось собрание по оставлению в УПЦ МП.

Ранее Роман Грищук отметил, что крестный ход УПЦ МП в Почаев шел под флагами «русского православного фашизма», который захватчики вывешивают на оккупированных территориях рядом с триколором.

Также на Тернопольщине разгорелся скандал после того, как в Сети появились фото алтаря в храме УПЦ МП, на котором изображен ангел с крыльями в цветах российского флага.

