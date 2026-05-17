Какой праздник 18 мая 2026 года

18 мая 2026 года — понедельник. 1544-й день войны в Украине.

Завтра, 18 мая, верующие празднуют День памяти святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. Они были христианами, пострадавшими за веру во Христа в период жестоких гонений на Церковь. Они жили в III–IV веках и мужественно отказались отречься от христианства, несмотря на пытки и угрозы. По преданию, святые открыто исповедовали свою веру, поддерживали других христиан и проповедовали Евангелие. За это их заключили в тюрьму и подвергли мучениям. Они остались верны Богу до конца и приняли мученическую смерть, став примером непоколебимости духа, отваги и преданности Христу.

18 мая в Украине празднуют День резервиста. Это государственный военный праздник, который положили начало чести граждан, находящихся в военном резерве и готовых в любой момент стать на защиту государства. Праздник был установлен указом Петра Порошенко в 2019 году. Он призван подчеркнуть важную роль резервистов в укреплении обороноспособности Украины, особенно в условиях российской агрессии.

Также 18 мая День борьбы за права крымскотатарского народа. Именно в этот день чтят память жертв депортации крымских татар в 1944 году и напоминают о многолетней борьбе народа за право жить на родной земле, сохранять свой язык, культуру и традиции.

18 мая 1944 года советские власти начали принудительное выселение крымских татар из Крыма. За несколько дней сотни тысяч человек были депортированы в отдаленные районы Средней Азии и Сибири. Людей перевозили в бесчеловечных условиях, из-за чего тысячи погибли от голода, болезней и истощения.

Эту депортацию Украина официально признала геноцидом крымскотатарского народа. После возвращения крымских татар в Крым в конце XX века борьба за права и свободы продолжилась. Особенно остро этот вопрос встал после оккупации Крыма Россией 2014 года, когда крымские татары снова подверглись преследованиям, арестам и притеснениям.

А еще 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымцев. Эта дата посвящена трагическим событиям 1944 года, когда советские власти осуществили массовую депортацию крымских татар из Крыма, а также современную борьбу крымчан за свободу, права человека и возвращение в родной дом.

18 мая празднуют Международный день музеев. Этот праздник начал Международный совет музеев 1977 года, чтобы подчеркнуть важную роль музеев в сохранении культурного наследия, истории и искусства. Музеи являются ячейками памяти, науки и культуры. Они хранят уникальные экспонаты, архивы, произведения искусства и исторические реликвии, помогая людям лучше понять прошлое и осознать ценность культурного наследия.

