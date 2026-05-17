Их поймут только украинцы: 10 сложных слов, из-за которых теряются даже переводчики

Какие интересные слова в украинском языке / © Freepik

Реклама

Украинский язык поражает не только мелодичностью, но и словами, которые почти невозможно точно перевести на другие языки. Часть из них передает особое настроение, эмоцию или даже образ мышления, присущий только украинцам. Именно поэтому иностранцы часто теряются, когда слышат некоторые украинские фразы, а переводчики часами ищут хотя бы примерный перевод. Есть слова, которые сложно не только объяснить, но и правильно произнести без практики. Об этом пишет ресурс «Радио Трек»

Слова, передающие особый украинский характер

В украинском языке многие слова имеют настолько глубокую эмоциональную окраску, что дословный перевод просто теряет весь смысл.

Например, слово «надибати» означает случайно кого-то встретить или что-то неожиданно найти. Оно звучит живо, непринужденно и часто используется в бытовой речи.

Реклама

Не менее колоритное слово — «шкварчати». Оно очень точно передает звук жарки пищи на сковороде. В других языках для такого звука обычно приходится использовать целое описание.

Украинские слова, которые трудно произнести иностранцам

Одним из самых известных примеров стала «паляниця». Это не просто традиционный украинский хлеб, но и слово, которое стало настоящим тестом на правильное украинское произношение.

Также трудности вызывают слова «залізниця» и «навколішки». Из-за большого количества согласных иностранцам сложно быстро и правильно произнести их.

Слово «нівроку» тоже часто удивляет переводчиков. Оно может означать одобрение, удивление или даже легкое восхищение — все зависит от интонации и ситуации.

Реклама

Слова, не имеющие точного соответствия

Некоторые украинские слова настолько самобытны, что перевести их одним словом практически невозможно.

Например, «вирій» — это теплые края, куда на зиму улетают птицы. Но для украинцев это слово имеет еще и поэтическое, почти сказочное содержание.

Интересно и слово «манівці». Оно означает обходные пути или ложное направление, но часто используется и в переносном смысле, когда человек говорит намеками или сбивается с правильного пути.

Слово «завіятися» тоже имеет несколько значений: заблудиться, куда-то податься без четкого плана или неожиданно исчезнуть.

Реклама

Почему эти слова делают украинский язык особым

Языковеды объясняют: именно такие слова формируют неповторимость языка и отражают культуру народа.

Например, слово «митець» звучит гораздо глубже, чем просто «художник» или «артист», ведь подчеркивает творческую натуру человека.

А «шахівниця» — еще один пример точности украинского языка. Во многих языках отдельного слова для доски для шахмат просто нет.

Новости партнеров