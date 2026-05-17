В областном центре российский дрон влетел в ТЦ
В Сумах зафиксировано попадание вражеского дрона в ТЦ.
Ночью армия РФ ударила по Сумам. Под атакой оказался торговый центр.
Об этом сообщили в МВА.
Предварительно повреждено около 30 окон в жилой многоэтажке. В Заречном районе российский беспилотник попал по придомовой территории.
По данным ОВА, за минувшие сутки зафиксировано почти 80 обстрелов по 30 населенным пунктам в 21 громаде области. Пострадали три человека.
Утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.
Ночью россияне атаковали ударными дронами Днепр. По последним данным, есть пострадавшие.
«Три пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил глава ОВА.