Россияне с утра атакуют областной центр — что известно
Оккупанты не прекращают терроризировать Харьков. Утром в городе неспокойно.
Сегодня, 17 мая, утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он отметил, что в настоящее время уточняют последствия вражеской атаки. Подробности будут позже.
Напомним, в ночь на 17 мая атаковали ударными беспилотниками Харьков. Попадания зафиксированы в Салтовском и Киевском районах города.
В Запорожье также прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.
