Россияне с утра атакуют областной центр — что известно

Харьков под атакой

Сегодня, 17 мая, утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что в настоящее время уточняют последствия вражеской атаки. Подробности будут позже.

Напомним, в ночь на 17 мая атаковали ударными беспилотниками Харьков. Попадания зафиксированы в Салтовском и Киевском районах города.

В Запорожье также прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.

