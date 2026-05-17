Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине: полный список
ТСН.ua рассказывает, кто имеет право на отсрочку.
В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют отдельные категории военнообязанных. Речь идет о временном освобождении от призыва в случаях, определенных законом. В то же время, отсрочка не отменяет мобилизацию навсегда, а только откладывает ее.
Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам
Право на отсрочку имеют военнообязанные, которые:
удерживают троих и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;
самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отбывает наказание;
воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка;
содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;
являются усыновителями или опекунами детей-сирот;
ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других держателей;
имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг уже проходит службу;
потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины от 2014 года.
Кто может получить отсрочку по состоянию здоровья
Отсрочка предусмотрена:
людям с инвалидностью I–III группы — в зависимости от вывода МСЭК;
временно непригодный к военной службе — до 12 месяцев по решению ВЛК с последующим повторным осмотром.
Отсрочка из-за обучения и научной деятельности
Право на отсрочку имеют:
студенты, впервые получающие образование высшего уровня;
докторанты и интерны;
педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Кому предоставляют отсрочку по профессии или должности
Отсрочка или освобождение от призыва предусмотрены для отдельных категорий граждан, среди которых:
руководители органов власти и их заместители;
народные депутаты, судьи и омбудсмен;
часть дипломатов;
отдельные военные и госслужащие, обеспечивающие работу государственных органов.
В то же время большинство государственных служащих мобилизуется на общих основаниях, если нет бронирования.
Кто имеет право на отсрочку из-за бронирования
Отсрочка предоставляется работникам органов власти, местного самоуправления, а также критически важным предприятиям в сферах обороны, энергетики, медицины и т.д.
Бронирование оформляет работодатель, а сама отсрочка имеет ограниченный срок действия.
Другие основания для отсрочки
Право на бронирование также имеют гражданские находящиеся в плену, а также специалисты по кибербезопасности и оборонной сфере.
В то же время, стоит помнить, что ни одна отсрочка не предоставляется автоматически — для ее оформления необходимо подать заявление и соответствующие документы.