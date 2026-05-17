Эксклюзив ТСН
13
2 мин

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине: полный список

ТСН.ua рассказывает, кто имеет право на отсрочку.

Карина Бондаренко
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют отдельные категории военнообязанных. Речь идет о временном освобождении от призыва в случаях, определенных законом. В то же время, отсрочка не отменяет мобилизацию навсегда, а только откладывает ее.

Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам

Право на отсрочку имеют военнообязанные, которые:

  • удерживают троих и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

  • самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отбывает наказание;

  • воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка;

  • содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

  • являются усыновителями или опекунами детей-сирот;

  • ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других держателей;

  • имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг уже проходит службу;

  • потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины от 2014 года.

Кто может получить отсрочку по состоянию здоровья

Отсрочка предусмотрена:

  • людям с инвалидностью I–III группы — в зависимости от вывода МСЭК;

  • временно непригодный к военной службе — до 12 месяцев по решению ВЛК с последующим повторным осмотром.

Отсрочка из-за обучения и научной деятельности

Право на отсрочку имеют:

  • студенты, впервые получающие образование высшего уровня;

  • докторанты и интерны;

  • педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кому предоставляют отсрочку по профессии или должности

Отсрочка или освобождение от призыва предусмотрены для отдельных категорий граждан, среди которых:

  • руководители органов власти и их заместители;

  • народные депутаты, судьи и омбудсмен;

  • часть дипломатов;

  • отдельные военные и госслужащие, обеспечивающие работу государственных органов.

В то же время большинство государственных служащих мобилизуется на общих основаниях, если нет бронирования.

Кто имеет право на отсрочку из-за бронирования

Отсрочка предоставляется работникам органов власти, местного самоуправления, а также критически важным предприятиям в сферах обороны, энергетики, медицины и т.д.

Бронирование оформляет работодатель, а сама отсрочка имеет ограниченный срок действия.

Другие основания для отсрочки

Право на бронирование также имеют гражданские находящиеся в плену, а также специалисты по кибербезопасности и оборонной сфере.

В то же время, стоит помнить, что ни одна отсрочка не предоставляется автоматически — для ее оформления необходимо подать заявление и соответствующие документы.

