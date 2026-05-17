Ночью и утром дроны атаковали Московскую область РФ: взрывы и пожары (видео)
Враждебная ПВО работала сразу в нескольких городах Московской области.
В ночь на 17 мая в Московской области России сообщают об атаке беспилотников.
Об этом пишут местные жители и российские СМИ.
По их данным, в Зеленограде после атаки или работы противовоздушной обороны возник пожар.
Также сообщается о взрывах и работе российской ПВО в ряде населенных пунктов, в том числе в Химках, Лобне и Наро-Фоминске.
В сети распространяют видео, на которых, как утверждается, несколько ударных БПЛА двигаются группой в направлении Московской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки якобы был сбит уже 114-й беспилотник, летевший в направлении столицы РФ.
Ранее сообщалось, что 16 мая в Москве и еще 18 регионах Российской Федерации, а также на всех оккупированных российскими войсками территориях Украины, была объявлена угроза беспилотникам.
Мы ранее информировали, что украинские беспилотники с начала 2026 года поразили , по меньшей мере, 16 российских НПЗ, из-за чего из строя вышло около 11% мощностей нефтепереработки РФ.