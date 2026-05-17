Ночью и утром дроны атаковали Московскую область РФ: взрывы и пожары (видео)

Атака БпЛА на Московскую область

В ночь на 17 мая в Московской области России сообщают об атаке беспилотников.

Об этом пишут местные жители и российские СМИ.

По их данным, в Зеленограде после атаки или работы противовоздушной обороны возник пожар.

Также сообщается о взрывах и работе российской ПВО в ряде населенных пунктов, в том числе в Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

В сети распространяют видео, на которых, как утверждается, несколько ударных БПЛА двигаются группой в направлении Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки якобы был сбит уже 114-й беспилотник, летевший в направлении столицы РФ.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Москве и еще 18 регионах Российской Федерации, а также на всех оккупированных российскими войсками территориях Украины, была объявлена угроза беспилотникам.

Мы ранее информировали, что украинские беспилотники с начала 2026 года поразили , по меньшей мере, 16 российских НПЗ, из-за чего из строя вышло около 11% мощностей нефтепереработки РФ.

