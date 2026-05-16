ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ Путина и устроили "ад" оккупантам
Пораженный дальнобойными ударами Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 16 мая нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Также стали известны результаты поражения Рязанского НПЗ — одного из крупнейших на территории государства-агрессора.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ
На оккупированных территориях Донецкой области украинские подразделения поразили такие объекты:
пункт управления в районе Покровска;
пункт управления БпЛА в Графском;
ангар с военной техникой противника в Селидово.
Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтное подразделение противника в Приволье на Херсонщине.
Также украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в районах ряда других населенных пунктов.
Удар по Рязанскому НПЗ — какие последствия
В Генштабе ВСУ уточнили результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ. Здесь повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и задействован в обеспечении горючим российских оккупационных войск.
Война в Украине переходит на территорию РФ — последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в течение минувших суток и в ночь на 15 мая нанесли удары по ряду военных и логистических объектов врага на территории РФ и ВОТ.Среди пораженных целей — Рязанский нефтеперерабатывающий завод, корабли в Каспийске и склады боеприпасов и средств РЭБ на временно оккупированных территориях
В субботу, 16 мая, столица страны-агрессора Москва находилась под массированной атакой беспилотников.Работу московских аэропортов пришлось экстренно приостановить, а местные жители сообщают о многочисленных звуках взрывов.