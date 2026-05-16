ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ Путина и устроили "ад" оккупантам

Удар по Рязанскому НПЗ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 16 мая нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Также стали известны результаты поражения Рязанского НПЗ — одного из крупнейших на территории государства-агрессора.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ

На оккупированных территориях Донецкой области украинские подразделения поразили такие объекты:

пункт управления в районе Покровска;

пункт управления БпЛА в Графском;

ангар с военной техникой противника в Селидово.

Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтное подразделение противника в Приволье на Херсонщине.

Также украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в районах ряда других населенных пунктов.

Удар по Рязанскому НПЗ — какие последствия

В Генштабе ВСУ уточнили результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ. Здесь повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и задействован в обеспечении горючим российских оккупационных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в течение минувших суток и в ночь на 15 мая нанесли удары по ряду военных и логистических объектов врага на территории РФ и ВОТ.Среди пораженных целей — Рязанский нефтеперерабатывающий завод, корабли в Каспийске и склады боеприпасов и средств РЭБ на временно оккупированных территориях

В субботу, 16 мая, столица страны-агрессора Москва находилась под массированной атакой беспилотников.Работу московских аэропортов пришлось экстренно приостановить, а местные жители сообщают о многочисленных звуках взрывов.

