Массированная атака на Москву: десятки дронов рвутся к столице РФ, аэропорты парализованы

Беспилотники атакуют Москву / © из соцсетей

Реклама

С самого утра столица страны-агрессорки Москва находится под массированной атакой беспилотников. Работу московских аэропортов пришлось экстренно приостановить, а местные жители сообщают о многочисленных звуках взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ и профильные мониторинговые паблики.

Российские власти поспешили заявить об успешном сбитии полутора десятков беспилотников на подлете в город.

Реклама

Мэр Москвы Сергей Собянин утром выступил с заявлением, что силы противовоздушной обороны РФ якобы отразили первую волну налета. По его словам, в общей сложности в направлении российской столицы летели 15 БпЛА, которые якобы удалось уничтожить. Собянин утверждает, что сначала ликвидировали 11 дронов, а впоследствии еще четыре, традиционно отчитавшись об «отсутствии разрушений и пострадавших».

Несмотря на умиротворяющие заявления чиновников, в Москве объявили план «Ковёр» и полностью закрыли небо для гражданской авиации.

Из-за угрозы ударов в московских аэропортах были введены жесткие ограничения. Работа аэродромов была полностью приостановлена, рейсы на вылет задержали, а направлявшиеся в Москву самолеты экстренно перенаправили на запасные аэродромы в других регионах РФ. Российские паблики констатируют, что воздушная гавань столицы оказалась в состоянии временного коллапса.

По данным независимых источников, атака на столицу РФ продолжается, а небо над Россией штурмуют новые группы дронов.

Реклама

В то же время, мониторинговые каналы опровергают заявления мэра Москвы о том, что опасность миновала. По их данным, налет беспилотников продолжается прямо сейчас. Сообщается, что в сторону российской столицы по нескольким направлениям продолжают двигаться еще десятки БпЛА, и количество взрывов в Подмосковье в ближайшее время может существенно возрасти.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили по тому, что российские власти панически боятся новых украинских атак на Москву. Аналитики заявили, что Кремль фактически признал неспособность защитить столицу и ввел жесткую цензуру.

Новости партнеров