Дискуссия о том, что лучше использовать в душе — твердое мыло или гель для душа — годами не утихает в соцсетях. Часть людей убеждена, что классический брусок мыла очищает кожу значительно лучше, тогда как другие считают его негигиеничным. Точку в этом споре поставила клинический микробиолог Университета Лестера Примроуз Фристоун.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист объяснила, что жидкое мыло и гели для душа считаются более гигиеничными, поскольку хранятся в закрытых контейнерах и не контактируют непосредственно с кожей нескольких людей. Поэтому они меньше загрязняются бактериями и грибками.

По словам доктора Фристоун, твердое мыло во время использования накапливает микроорганизмы с кожи человека. Она отмечает, что научные исследования показывали: бруски мыла, которыми пользуются часто, содержат больше микроорганизмов, чем те, которые используют реже.

«Кусок мыла, который часто используется, потенциально может служить резервуаром инфекции», — пояснила микробиолог.

Подобной позиции придерживаются и британские медицинские учреждения. В частности, NHS Trust университетских больниц Бирмингема указывает, что жидкое мыло имеет меньший риск загрязнения, чем твердое. В больнице королевы Виктории также отмечают, что бруски мыла могут переносить микробы.

Впрочем, эксперт замечает: даже если на поверхности твердого мыла есть бактерии, риск заражения через него остается невысоким. Мыло работает благодаря особым молекулам, которые помогают растворять жир, грязь и микроорганизмы на поверхности кожи, после чего они смываются водой.

«Мыло очищает, растворяя и разрыхляя поверхностную грязь, бактерии, грибки и вирусы на коже, которые затем смываются чистой проточной водой», — пояснила доктор Фристоун.

По ее словам, значительно большую опасность могут представлять мочалки, люфы и губки для душа. Они накапливают отмершие клетки кожи, бактерии и грибки, а влажная среда создает условия для активного размножения микроорганизмов.

Кроме того, жесткие мочалки могут повреждать верхний слой кожи. Через мелкие царапины бактериям легче проникать в ткани, что повышает риск развития кожных инфекций.

Специалист советует регулярно очищать мочалки и губки. Для этого их рекомендуют минимум раз в неделю замачивать в 10-процентном растворе отбеливателя, а затем тщательно промывать и полностью высушивать.

