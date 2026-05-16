Топ продуктов, растворяющих тромбы

Нет конкретных доказательств, что определенная пища напрямую вызывает образование тромбов, но избегание или разумное ограничение некоторых продуктов может снизить эту вероятность.

Ряд продуктов продуктов остановит образование тромбов / © Pixabay

Питание оказывает значительное влияние на состояние нашего организма. В частности, исследования показывают, что некоторые продукты и ингредиенты могут снизить вероятность тромбов.

Лимон

Кислота, содержащаяся в лимонном соке, способна буквально растворять тромбы в организме. Врачи рекомендуют есть по одному лимону раз в неделю — в сыром виде и без сахара.

Свекла

В зимний период этот овощ достаточно популярен, но летом о нем забывают. Следует включать свежую свеклу в состав смузи и выпивать такой раз в день.

Чеснок

Чеснок также занимает одно из мест в списке продуктов, которые растворяют тромбы и спасают людей от инфаркта, конечно, если их есть регулярно. Чеснок не только полезен для защиты от вирусов, он также оберегает кровеносные сосуды. Кроме того, чеснок полезен для предупреждения атеросклероза.

Зелень

В состав зелени входит большое количество витаминов и минералов, поддерживающих высокую работоспособность иммунитета. А иммунитет в свою очередь защищает сосуды и активизируется при появлении тромбов.

Важно: при повышенном риске образования тромбов важно не полагаться только на изменения в питании. Следует соблюдать активный образ жизни и избегать длительного сиденья. Многие люди также нуждаются в медикаментозном лечении (антиагрегантов и/или антикоагулянтов) для разжижения крови и предотвращения ее свертывания.

Раньше мы писали о том, как можно самостоятельно распознать образование тромба. Больше об этом читайте в новости.

