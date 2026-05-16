Топ продуктов, растворяющих тромбы

Ряд продуктов продуктов остановит образование тромбов / © Pixabay

Реклама

Питание оказывает значительное влияние на состояние нашего организма. В частности, исследования показывают, что некоторые продукты и ингредиенты могут снизить вероятность тромбов.

Лимон

Кислота, содержащаяся в лимонном соке, способна буквально растворять тромбы в организме. Врачи рекомендуют есть по одному лимону раз в неделю — в сыром виде и без сахара.

Свекла

В зимний период этот овощ достаточно популярен, но летом о нем забывают. Следует включать свежую свеклу в состав смузи и выпивать такой раз в день.

Реклама

Чеснок

Чеснок также занимает одно из мест в списке продуктов, которые растворяют тромбы и спасают людей от инфаркта, конечно, если их есть регулярно. Чеснок не только полезен для защиты от вирусов, он также оберегает кровеносные сосуды. Кроме того, чеснок полезен для предупреждения атеросклероза.

Зелень

В состав зелени входит большое количество витаминов и минералов, поддерживающих высокую работоспособность иммунитета. А иммунитет в свою очередь защищает сосуды и активизируется при появлении тромбов.

Важно: при повышенном риске образования тромбов важно не полагаться только на изменения в питании. Следует соблюдать активный образ жизни и избегать длительного сиденья. Многие люди также нуждаются в медикаментозном лечении (антиагрегантов и/или антикоагулянтов) для разжижения крови и предотвращения ее свертывания.

Раньше мы писали о том, как можно самостоятельно распознать образование тромба. Больше об этом читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров