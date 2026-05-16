Китай после встречи Си с Трампом сделал новое заявление о войне в Украине

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Китай и Соединенные Штаты Америки «надеются на скорое завершение» войны в Украине, которую Пекин уже пятый год называет «кризисом» и «конфликтом».

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом.

По его словам, лидеры двух стран приложили много усилий «для содействия мирным переговорам в каждом частном случае».

Реклама

«Сложные проблемы не имеют простых решений. Мирные переговоры не могут быть достигнуты в одну ночь. И Китай и США готовы продолжать общение и играть конструктивную роль в политическом решении войны», — сказал Ван И.

Кроме того, добавили во внешнеполитическом ведомстве, КНР «упорно работает» над содействием мирным переговорам на Ближнем Востоке, а так будет «играть свою роль в продвижении быстрого завершения конфликта».

Война в Украине — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Си Цзиньпином заинтриговал заявлением о войне в Украине. Он подчеркнул, мол, с китайским коллегой они затрагивали эту тему, потому что это вопрос, который они оба «хотели бы решить».

«До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера они получили серьезный удар. Следовательно, это все равно произойдет, но очень досадно», — отметил Трамп.

Реклама

Дата публикации 17:13, 15.05.26 Количество просмотров 52 Путин спешно летит в Китай вслед за Трампом?!

Новости партнеров