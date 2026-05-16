Китайский привет: результаты провального визита Трампа в гости к Си Цзиньпину

Первый с 2017 года визит Дональда Трампа в Китай в воображении самого Трампа и его команды должен быть совсем не таким. Запланированный сначала на март его сместили на шесть недель. Трамп должен был ехать в КНР победителем. После успешной военной операции в Венесуэле в январе действующая администрация США надеялась, что и очередная война против Ирана будет скорой и победной, Америка возьмет под контроль важнейшие мировые потоки нефти и на переговорах с Китаем будет диктовать свои условия.

Не просчитав риск закрытия Ормузского пролива и помощь Ирану со стороны России и Китая, ТСН.ua уже писал, что Трамп уехал в Пекин в слабой позиции. И пока он насыпал тоны комплиментов Си, называя его великим другом, лидер КНР предупредил президента США, что ошибки по Тайваню могут привести к конфликту между странами, вспоминая о «ловушке Фукидида». То есть Си намекнул на возможность войны между Америкой и Китаем.

В преддверии визита Пекин озвучил свое главное требование — отказ США от продажи Тайваня оружия на $11,1 млрд. Это самый большой в истории пакет вооружения для острова, о котором Вашингтон объявил в декабре прошлого года. На обратном пути на борту самолета Air Force One Трамп не ответил на вопрос журналистов, будут ли защищать Соединенные Штаты Тайвань в случае атаки Китая. По продаже оружия сказал, что примет это решение в ближайшее время. А в интервью NBC News госсекретарь Марко Рубио предположил, что Китай хотел бы провести референдум на Тайване о добровольном присоединении к КНР.

Так о чем действительно договорились Трамп и Си? Стал ли Тайвань разменной монетой? И почему сразу после Трампа в Пекин уезжает Путин?

Тайный сад Си: Китай получил то, что хотел

Возвращаясь из КНР, Трамп дописал в Truth Social, что Китай имеет свой бальный зал, поэтому в США он также должен быть. Президент США, очевидно, вдохновился Большим народным залом — зданием китайского парламента — возле которого прогуливался вместе с Си, продвигая свое строительство бального зала за $400 млн вместо разрушенного Восточного крыла Белого дома.

Си Цзиньпин также провел Трампу экскурсию по тайному бывшему императорскому саду, где расположены офисы КПК, показывая деревья, которым по 200-300 лет. Когда Трамп прикоснулся к дереву, которому 280 лет, то спросил Си, многих ли мировых лидеров он сюда приглашает. Лидер Китая не долго думал и сказал о Путине, приезжавшем в Пекин на военный парад в сентябре прошлого года. И как раз в этом саду Путин и Си обсуждали трансплантацию органов и возможность жить до 150 лет.

Помимо мощного «десанта» топ-менеджеров крупнейших американских корпораций вместе с Трампом в Китай отправился и его сын Эрик вместе с женой Ларой. Илон Маск, активно развивающий бизнес в Китае, взял с собой сына. Госсекретарь Марко Рубио, пущенный в КНР (Пекин наложил на него санкции, однако въезд ему все же разрешили), был со своей женой. Соцсети всех из состава американской делегации полны фотографиями шика и помпезности приема, называемых ужинов с уткой по-пекински, элегантных смокингов и вечерних платьев. На этом и заканчивается результативность этого трехдневного визита Трампа в Китай.

Единственный прорыв, о котором говорит администрация Трампа — это 200 самолетов Boeing, которые купит Китай, с потенциалом увеличения заказа до 750. Правда, ожидалось, что КНР купит 500 самолетов. В 2017 году, когда Трамп был с визитом в Китае, Пекин подписал контракт на 300 самолетов. Перспективы увеличения закупок китайцами американской сои, что очень важно для американских фермеров, голосующих преимущественно за республиканцев, и нефти тоже призрачны. Несмотря на заявления администрации США о соответствующих торговых соглашениях, китайская сторона ничего из этого не подтвердила.

Команда Трампа даже не смогла публично сказать, действительно ли сняла запрет на продажу десяти китайским компаниям, как об этом сообщил Reuters, чипы NVIDIA (вторые по мощности в мире после тайваньских TSMC) для развития искусственного интеллекта, которые также могут использоваться и в защитнике. Как и то, продолжается ли торговое перемирие между США и Китаем, о котором Трамп и Си договорились на саммите АТЭС в Пусане минувшей осенью. И самое главное – продолжит ли Пекин беспрепятственный экспорт редкоземельных элементов – основы любого ОПК – контролируя около 70% их добычи и еще 90% переработки.

Си ждет Путина: главный скрытый сигнал

На следующей неделе в Си с двухдневным визитом летит Путин. Это тот момент, когда символизм и скрытые смыслы здесь точно присутствуют. Именно Россия и Китай помогают Ирану устоять в войне с США, а китайские танкеры беспрепятственно проходят по Ормузскому проливу, в отличие от всех других судов. Трамп, постоянно угрожая Ирану возобновлением боевых действий, не может даже закончить эту войну, не говоря уже о победе. А повышение цен на энергоносители и инфляция в США уже сильно ударили по рейтингу как самого Трампа, так и республиканцев, сделав почти невозможной их победу на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре этого года.

По итогам визита в Китай Трамп и Рубио заявили о вроде бы согласии Си с тем, что Иран не может иметь ядерное оружие, как и с необходимостью открытия Ормузского пролива. Правда, Пекин этого официально не подтвердил. Президент США также сообщил, что обсудил с Си вопросы войны России против Украины. Однако, по его мнению, российский массированный ракетный и дроновый удар 13-14 мая может нанести ущерб мирным усилиям. Трамп в привычной для себя манере не осудил Россию. Однако также ясно, что Украина не была топ-приоритетом его переговоров с Си.

Важнейшим для Китая был вопрос Тайваня. И тут Пекин, по крайней мере, публично, получил то, что хотел. В интервью Fox News Трамп предостерег Тайбэй от провозглашения независимости и ожиданий, что США, безусловно, защитят остров военным путем. Вместе с отказом президента США подтвердить, даст ли он зеленый свет поставок Тайваню вооружений по последнему крупнейшему пакету на $11 млрд, это, безусловно, стало для Тайбэя холодным душем.

Визит, который, по словам экспертов, должен стать по крайней мере сохранением статус-кво между США и Китаем, в частности, в вопросах торговли и продолжения экспорта КНР редкоземельных элементов, обернулся для администрации Трампа провалом. Китайская пропагандистская машина использовала каждую деталь, чтобы посмеяться над американской администрацией. Китайцы например распространяли видео, где Трамп в тайном саду касается дерева, которому 280 лет, дописывая, что его возраст больше независимости США. А «дружбу», о которой Трамп говорил Си, красноречиво доказывает сообщение журналистки New York Post на Х о том, что перед посадкой на Air Force One американская делегация выбросила все подарки и предметы, полученные в Китае, некоторые в последний момент в помойку у трапа самолета.

