"Мадяр" публично обратился к Лукашенко и григрозил возмездием
«Мадяр» четко дал понять, что нелегитимного президента РБ ждет возмездие за то, что последний помогает России убивать мирных украинцев.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт («Мадьяр») Бровди заявил, что поскольку Беларусь фактически участвует в войне против РФ против Украины, то и действовать его бойцы будут соответственно.
Об этом он написал в Telegram.
Обращаясь к самопровозглашёенному президенту Александру Лукашенко, Бровди подчеркнул: «Мы фиксируем пролет каждого „Шахеда“, который воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину».
По его словам, политик может сколько угодно продолжать «лгать своему народу» о «нейтралитете» Минска, но, мол, «твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев».
«Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса», — добавил командующий СБС ВСУ.
Вероятное наступление Беларуси — последние новости
Президент Владимир Зеленский ранее прокомментировал угрозу предполагаемого нового наступления с территории Беларуси.
Во время общения с журналистами он сказал, что у России много «больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы туда втянули Беларусь».
«Что касается угрозы наступления из Беларуси — смотрите, у россиян очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы их превратили в ужасную реальность», — сказал президент.
Экс-министр Дмитрий Кулеба назвал пять ключевых факторов, свидетельствующих о подготовке Беларуси к военной эскалации.
Накануне руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.
Между тем, Александр Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отражать нападение со стороны Польши, стран Балтии и Украины.
«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть», — заверил он.