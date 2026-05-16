"Мадяр" публично обратился к Лукашенко и григрозил возмездием

Роберт Бровди

Реклама

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт («Мадьяр») Бровди заявил, что поскольку Беларусь фактически участвует в войне против РФ против Украины, то и действовать его бойцы будут соответственно.

Об этом он написал в Telegram.

Обращаясь к самопровозглашёенному президенту Александру Лукашенко, Бровди подчеркнул: «Мы фиксируем пролет каждого „Шахеда“, который воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину».

Реклама

По его словам, политик может сколько угодно продолжать «лгать своему народу» о «нейтралитете» Минска, но, мол, «твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев».

«Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса», — добавил командующий СБС ВСУ.

Вероятное наступление Беларуси — последние новости

Президент Владимир Зеленский ранее прокомментировал угрозу предполагаемого нового наступления с территории Беларуси.

Во время общения с журналистами он сказал, что у России много «больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы туда втянули Беларусь».

Реклама

«Что касается угрозы наступления из Беларуси — смотрите, у россиян очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы их превратили в ужасную реальность», — сказал президент.

Экс-министр Дмитрий Кулеба назвал пять ключевых факторов, свидетельствующих о подготовке Беларуси к военной эскалации.

Накануне руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Между тем, Александр Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отражать нападение со стороны Польши, стран Балтии и Украины.

Реклама

«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть», — заверил он.

Новости партнеров