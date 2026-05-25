А вы знали, что нельзя начинать звонок со слова "алло": как правильно разговаривать по телефону

Большинство людей автоматически начинают телефонный разговор со слова «алло». Оно давно стало привычным в повседневном общении, однако специалисты по языковому и деловому этикету отмечают: такой вариант не всегда верен и уместен. Особенно это касается официальных звонков, рабочего общения или разговора с незнакомыми людьми. Эксперты объясняют, что первые слова во время звонка формируют впечатление о человеке и задают тон всему разговору.

Почему слово «алло» считают неудачным

Специалисты объясняют, что слово «алло» исторически использовали для проверки связи. То есть оно означало что-то вроде «слышно ли меня?». Сегодня же мобильная связь значительно более качественная, поэтому такая потребность почти исчезла.

Кроме того, слово «алло» не несет никакой информации о собеседнике и звучит слишком безлично, особенно в деловом общении.

Как правильно отвечать на телефонный звонок

Эксперты по этикету советуют вместо привычного «алло» использовать более вежливые и понятные фразы:

«Добрый день»;

«Слушаю вас»;

«Приветствую»;

«Добрый день, Елена слушает»;

«Привет, компания „Ясно“, слушаю вас».

Почему первые слова в телефонном разговоре имеют значение

Психологи отмечают, что человек формирует первое впечатление буквально за несколько секунд.

Грубый тон, резкое «алло» или молчание могут создать напряжение еще до начала разговора. Спокойное приветствие помогает настроить собеседника на доброжелательное общение.

Особенно важно следить за интонацией во время рабочих и важных звонков. Специалисты советуют не отвечать на звонок:

раздраженным тоном;

слишком громко;

со словами «кто это?» или «чего нужно?»;

с длинными паузами.

Также не стоит начинать разговор, не поздоровавшись.

Как правильно звонить самому

Этикет касается не только ответа на звонок, но и самого начала разговора.

Когда вы звоните, лучше сразу поздороваться, представиться и кратко объяснить цель звонка. Это демонстрирует уважение времени собеседника и делает общение более комфортным.

