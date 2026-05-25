Куда действительно летела ракета "Орешник": эксперт рассказал подробности

Баллистическая ракета. / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» не достигла своей приоритетной цели и не продемонстрировала заявленную Кремлем эффективность во время последнего удара.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Куда должен попасть «Орешник», что известно

По словам аналитика, это уже не первое применение этого оружия, и у врага было время для исправления технических огрехов.

«„Орешник“ не выполнил своей главной задачи. Мы видим как раз хронологию. Потому что первая атака была по Днепру, потом по Львову, и сейчас якобы они должны доработать недостатки и сделать его более точным, более смертоносным и так далее», — отметил эксперт.

Сергей Кузан подчеркнул, что задекларированные Россией поразительные факторы ракеты не сработали на практике из-за существенного отклонения от курса.

«Ну, то есть мы понимаем, что хотя бы этот кумулятивный заряд, эти вольфрамовые стержни, которые должны были пробить все абсолютно и подземные укрытия и так далее. Все это должно сработать на разрушение и глубокое проникновение. Вот всего этого не произошло», — констатировал он.

В настоящее время рассматриваются две основные версии неэффективности российской разработки, вызвавшие активные дискуссии среди самих россиян. Глава УЦБС предположил, что причиной могла стать либо нехватка на этапе сбора ракеты, либо наличие у Украины технологий вроде системы «Рэп-Лима». Такая система способна изменить спутниковые данные и отклонять баллистическую ракету от заданного курса.

Специалист добавил, что даже минимальное вмешательство в навигационные данные ракеты на большой высоте полностью нивелирует точность удара.

«Причем достаточно одной цифры в нескольких сотен именно кода, программного кода для того, чтобы уже траектория полета была изменена еще высоко в стратосфере. Дальше этот угол отклонения, он постепенно увеличивался. В конце концов, как мы понимаем, ни одна из приоритетных целей эта ракета не попала. Здесь, конечно, было уже отмечено, что приоритетной целью была именно Киев», — резюмировал Кузан.

Россия атаковала «Орешником» по Белой Церкви — последние новости

Напомним, в ночь 24 мая армия РФ атаковала Белую Церковь. что в Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой. Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, чем именно РФ нанесла удар.

Стоимость пуска баллистической ракеты «Орешник» достигает 100 миллионов долларов, однако ее использование не имело никакого военного смысла, кроме попытки психологического давления.

К слову, Россия 24 мая снова массированно атаковала Украину, выпустив около 600 дронов и более 80 различных ракет. Главный удар пришелся на Киев. В ходе этого обстрела Россия уже в третий раз применила баллистическую ракету средней дальности.

