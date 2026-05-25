Атака "Орешником" по Киевщине: сколько миллионов Кремль выбросил на ветер

Ракета «Орешник»

Удар России ракетой «Орешник» по Украине имел скорее психологическую цель, чем военный смысл.

Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Киев24.

По словам авиаэксперта, стоимость одной такой ракеты, по разным оценкам, может составлять от $40 до $100 млн. В то же время, эффект от удара, учитывая последствия, не соответствует таким затратам. В общем, ни стратегической, ни тактической цели эта атака не преследовала.

«Кроме психологического давления эта ракета не несет никакой дополнительной цели, не учитывая ее стоимость, которая является чрезвычайно большой… То есть стоимость такой акции соизмерима с несколькими тысячами долларов, но для россиян на самом деле она стоила до сотни миллионов долларов», — сказал он.

Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Отметим, что армия РФ атаковала Белоцерковский район Киевской области, россияне нанесли удар баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник». Пуск ракеты враг совершил с полигона Капустин Яр.

