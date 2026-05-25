Почему Путин хочет втянуть Европу в переговоры по Украине: объяснение Эстонии

Владимир Путин

США больше не руководят мирными переговорами между Украиной и Россией. Москва при этом пытается сделать Европу нейтральным посредником, чтобы избавиться от санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в эфире передачи Ukraina stuudio после возвращения со встречи глав МИД стран НАТО.

Война в Украине — какая позиция НАТО

По его словам, Альянс продолжает поддерживать Украину, а общие настроения на заседании были обнадеживающими, поскольку в последние месяцы Россия не достигла продвижения на фронте.

«Очевидно, что Россия в данный момент теряет инициативу, также у нее плохие экономические показатели, а внутреннее напряжение находится на очень высоком уровне. Скорее я бы сказал, что [встреча] была обнадеживающей, и на ней также присутствовал министр иностранных дел Украины, который дал такой же обзор», — сообщил Тсахкна.

Смену позиции Вашингтона во время встречи подтвердил и государственный секретарь США Марко Рубио. Он констатировал отсутствие прогресса в мирном урегулировании за последние месяцы и намекнул на устранение Штатов от прежнего формата переговоров. При этом Рубио подчеркнул, что война должна завершиться дипломатическим путем, а президент Дональд Трамп заинтересован в урегулировании.

«Но в последние месяцы мы чувствовали, что особый прогресс достигнут не был, хотя, возможно, эта динамика изменится. И если это произойдет, то мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую сможем сыграть», — заявил госсекретарь США.

Почему Путин может привлечь ЕС к переговорам с Украиной

Эстонский министр объяснил, что прежний формат коммуникации исчерпал себя. Нынешние усилия Кремля направлены на использование европейских стран для передышки и ослабления санкционного давления. В частности, относительно запрета морских услуг на территории ЕС.

«По сути, они завершились в своем нынешнем виде. Сейчас все понимают, что желание [президента России Владимира] Путина заключается в том, чтобы втянуть Европу в переговоры. Переговоры, которые длились более года — которые на самом деле не были переговорами, а просто разговорами — дали Путину возможность выиграть время. Мы видим, что в течение этого времени он очень активно участвовал как в военных операциях, так и в терроризировании украинского общества на протяжении всей зимы», — отметил Тсахкна.

Позиция ЕС по переговорам и войне в Украине

По словам главы МИД Эстонии, европейские дипломаты отдают себе отчет в опасности поспешных контактов с Кремлем. На следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС соберутся на Кипре, где будут обсуждать архитектуру безопасности, восстановление и ответственность РФ. Тсахкна подчеркнул, что Европа не должна занимать нейтральную позицию посредника.

«Мы должны выдержать стратегическую и терпеливую паузу, оказывать на Россию большее давление и в какой-то момент привести Путина к серьезным переговорам за столом переговоров, которых он сам сегодня еще не хочет», — добавил эстонский чиновник.

Он также заверил, что, несмотря на смену позиции США, европейские партнеры не отступят от поддержки Украины. Целью Европы является не поиск компромиссов с позиции нейтралитета, а усиление давления, чтобы будущие переговоры проходили на условиях, когда Россия будет находиться в более слабой позиции.

«Роль посредника означает нейтральную позицию по поиску компромисса между Украиной и Россией. Это совершенно не наша цель. Наша цель — сформулировать и однажды, если состоятся какие-то переговоры, отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности, в которой, безусловно, Украина будет играть очень большую роль. Будем честными, сегодня Украина является самой большой военной силой», — резюмировал министр.

В этом контексте Тсахкна упомянул мнение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, считающего, что Украина способна достичь перемирия самостоятельно через прямое взаимодействие, без европейского посредничества.

Несмотря на слухи в медиа о кандидатурах Ангелы Меркель или Александера Стубба, глава МИД Эстонии не верит, что кто-то один может говорить от имени всей Европы и призвал привлечь к переговорам приграничные с РФ регионы.

Переговоры Украины с США и РФ — последние новости

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что США больше не участвуют в совместном переговорном формате с Украиной и РФ.

Ранее мы писали, что в ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.

Однако в Кремле обвинили ЕС в «участии в войне» и посетовали об отсутствии европейских посредников.

И все же в европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника с Россией.

Следует добавить, что попытки привлечь бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель к переговорам могут быть частью стратегии Кремля по переводу официального переговорного процесса в более неформальный формат личных договоренностей.

Ранее мы писали, что США и Британия ослабляют санкции против российской нефти, очевидно, надеясь, что, получив больше денег, Путин согласится на переговоры о завершении войны против Украины.

К слову, Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, однако это не означает ее скорого окончания.

