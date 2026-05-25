РФ готовит летнее наступление: что известно о плане Путина и какой регион окажется под ударом

Путин может готовить наступление на Донецкую область / © Associated Press

Реклама

Эксперты предупреждают, что у Путина есть жестокий летний план по войне в Украине. Они предполагают, что последняя ракетная атака на Киев, ставшая самой массовой за все время, могла стать началом этого плана.

Об этом пишет Bild.

Путин подготовил жестокий план для Украины на лето

Военный план России провалился быстрее, чем ожидал Кремль. РФ хотела взять всю Украину под свой контроль в течение нескольких дней после начала полномасштабного вторжения. Тем не менее, Украине не только удалось выстоять, но и начать отвоевывать существенные территории назад.

Реклама

Сейчас Москва сосредотачивается на одной задаче. РФ уже летом 2026 может существенно усилить давление на Донецкую область.

В частности, летом может начаться глобальное наступление на Донецкую область. По словам австрийского военного эксперта Маркуса Райснера, Москва готовится к наступлению на центральный участок Восточного фронта.

В то же время враг оказывает давление на украинские позиции в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

По словам эксперта, у РФ есть цель — заставить Украину перебрасывать войска на север, чтобы упростить себе наступление на Донецкую область.

Реклама

Британский эксперт Кир Джайлз более осторожно оценивает угрозу большого наступления РФ этим летом. Он считает, что пока нет убедительных данных о подготовке РФ к масштабной летней операции.

Джайлз добавляет, что, по его мнению, для Кремля сейчас важно не только захватить территорию, но и попытаться подорвать устойчивость Украины.

«Точное место линии фронта в конечном счете остается второстепенным для окончания войны. Решающими будут скорее дипломатические, экономические и политические аспекты», — добавил Джайлз.

В свою очередь Украина готовится к возможному летнему наступлению РФ — укрепляет оборонительные рубежи во многих областях, наносит прицельные удары по российскому тылу.

Реклама

Украинский полковник Владимир Полевой отметил, что Киев заранее усилил возможности для дальних атак, чтобы перерезать логистику ВС РФ. В последние недели Украина почти каждый день наносит удары по российским НПЗ, топливным складам и промышленным объектам, чтобы надавить на военную экономику России.

Война в Украине: последние новости

Напомним, Украина продолжает сдерживать продвижение российских оккупационных войск на фронте. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ссылающемуся на данные разведки США и НАТО, украинские силы стабилизируют линию фронта, в частности благодаря недавним территориальным достижениям.

Кроме того, интенсификация украинских ударов на большие и средние расстояния привела к значительным экономическим, военным и человеческим потерям РФ: с начала года ликвидировано почти 86 тысяч захватчиков, и еще около 59 тысяч получили тяжелые ранения.

На фоне столь непропорциональных потерь часть российской элиты разочарована течением боевых действий. По информации Bloomberg, некоторые чиновники Кремля признают, что война зашла в тупик и не имеет четкого разрешения.

Реклама

Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин остается преданным своим начальным военным целям и стремится завершить войну исключительно на собственных условиях, в частности, полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года. Аналитики ISW заключают, что глава Кремля до сих пор совершенно не готов идти ни на какие уступки на поле боя.

Сейчас в российских властных и бизнес-кругах усиливается недовольство Владимиром Путиным из-за затяжной войны, масштабных интернет-блокировок и нарастания экономических проблем.

Инсайдеры предупреждают: Путин не является долгосрочным стратегом, его аппетит растет во время еды, поэтому в случае успеха на Донбассе он попытается пойти дальше и захватить остальные неоккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Западные аналитики заявляют о стремительном росте потерь армии РФ в войне против Украины, которые уже превысили отметку в 1,3 миллиона человек. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин абсолютно не учитывает эти цифры.

Реклама

Во время встречи с участниками программы «Время героев», которая предусматривает назначение комбатантов на управленческие должности, Путин шокировал циничным и абсурдным заявлением о том, что Россия якобы «не имела ни одной напрасной жертвы». Глава Кремля заверил, что все потери оккупантов имеют смысл, а сами захватчики якобы четко «понимают, за что борются».

Новости партнеров