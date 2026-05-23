Война истощает Россию, но Путин не изменяет своих целей: раскрыты настоящие планы Кремля
Американские аналитики подчеркивают, что Путин не отказался от главной цели войны, хотя фронт для РФ становится проблемой.
Украина препятствует продвижению оккупационной армии России на фронте. Часть русской элиты разочарована и осознает, что война идет не очень хорошо. Впрочем, Кремль продолжает оставаться преданным своим первоначальным военным целям.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики вспоминают анализ агентства оборонной разведки США (DIA) о недавних территориальных достижениях Украины после потери оккупантами доступа к Starlink в начале февраля 2026 года. Кроме того, это признает НАТО, а также определяет, что ВСУ стабилизируют линию фронта.
Интенсификация ударных кампаний Украины на большие и средние расстояния также привела к росту экономических, военных и человеческих потерь в Российской Федерации, которые очень непропорциональны достижениям.
В частности, в Киеве утверждают, что с начала 2026 года суточные потери окупантов составляли более 1000 человек. За пять месяцев этого года ликвидировано почти 86 тыс. захватчиков, а почти 59 тыс. тяжело ранены.
Аналитики со ссылкой на Blomberg подчеркивают: некоторые чиновники Кремля считают, что война в Украине зашла в тупик и не имеет четкого решения. Впрочем, диктатор-президент России Владимир Путин по-прежнему хочет решить войну на своих условиях. В частности он стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года.
«Отчет Bloomberg согласовывается с давней оценкой ISW, что „фюрер“ Владимир Путин по-прежнему не готов идти на уступки на поле боя», — заключают аналитики.
Ситуация на фронте — последние новости
Немецкое издание BILD пишет о том, что на пятом году полномасштабного вторжения давление на Владимира Путина усиливается. Впрочем, есть три основных фактора, по которым «фюрер» проигрывает войну в Украине. Ведь она уже оборачивается проблемой Кремля.
Аналитики Bloomberg убеждены, что Путин хочет завершить войну до конца этого года. Впрочем, только на условиях, которые считает победными. Не останавливает диктатора и ужесточение критики в его адрес внутри РФ.
Украина смогла вернуть часть территорий на юге после того, как кафиры потеряли доступ к Starlink. Наибольшее продвижение ВСУ прошло в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ заявляли об увольнении около 400 квадратных километров.