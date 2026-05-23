Война истощает Россию, но Путин не изменяет своих целей: раскрыты настоящие планы Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Украина препятствует продвижению оккупационной армии России на фронте. Часть русской элиты разочарована и осознает, что война идет не очень хорошо. Впрочем, Кремль продолжает оставаться преданным своим первоначальным военным целям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают анализ агентства оборонной разведки США (DIA) о недавних территориальных достижениях Украины после потери оккупантами доступа к Starlink в начале февраля 2026 года. Кроме того, это признает НАТО, а также определяет, что ВСУ стабилизируют линию фронта.

Интенсификация ударных кампаний Украины на большие и средние расстояния также привела к росту экономических, военных и человеческих потерь в Российской Федерации, которые очень непропорциональны достижениям.

В частности, в Киеве утверждают, что с начала 2026 года суточные потери окупантов составляли более 1000 человек. За пять месяцев этого года ликвидировано почти 86 тыс. захватчиков, а почти 59 тыс. тяжело ранены.

Аналитики со ссылкой на Blomberg подчеркивают: некоторые чиновники Кремля считают, что война в Украине зашла в тупик и не имеет четкого решения. Впрочем, диктатор-президент России Владимир Путин по-прежнему хочет решить войну на своих условиях. В частности он стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года.

«Отчет Bloomberg согласовывается с давней оценкой ISW, что „фюрер“ Владимир Путин по-прежнему не готов идти на уступки на поле боя», — заключают аналитики.

