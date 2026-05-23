Какие ноги: Зендея в коротком сером платье пришла на показ Louis Vuitton
Актриса является амбассадором Модного дома. Недавно она снялась в рекламной кампании летней линейки бренда.
Зендея посетила показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2027, который состоялся в Нью-Йорке.
Актриса появилась на фэшн-ивенте в коротком сером атласном платье свободного силуэта и с асимметричным верхом, который обнажал одно ее плечо. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги звезды, которые она с радостью демонстрировала.
Лук Зендея дополнила туфлями-лодочками цвета металлик на высоких шпильках. У нее была стрижка пикси в стиле 1920-х годов, макияж с черными стрелками и коричневой помадой и французский маникюр. Уши актриса украсила серебряными серьгами-цепочками.
Напомним, Зендея на презентации Warner Bros. предстала в оригинальном песчаном костюме от Schiaparelli, который состоял из приталенного жакета и юбки-карандаша.