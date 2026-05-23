Які ноги: Зендея у короткій сірій сукні прийшла на показ Louis Vuitton
Акторка є амбасадоркою Модного дому. Нещодавно вона знялася у рекламній кампанії літньої лінійки бренду.
Зендея відвідала показ колекції Louis Vuitton Cruise 2027, який відбувся у Нью-Йорку.
Акторка з’явилася на фешнівенті у короткій сірій атласній сукні вільного силуету і з асиметричним верхом, який оголював одне її плече. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги зірки, які вона з радістю демонструвала.
Лук Зендея доповнила туфлями-човниками кольору металік на високих шпильках. У неї була стрижка піксі у стилі 1920-х років, макіяж з чорними стрілками і коричневою помадою та французький манікюр. Вуха акторка прикрасила срібними сережками-ланцюжками.
Нагадаємо, Зендея на презентації Warner Bros. постала в оригінальному піщаному костюмі від Schiaparelli, який складався з приталеного жакета і спідниці-олівця.