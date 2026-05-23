Як правильно зберігати фарш, щоб він не зашкодив здоровʼю

Як правильно зберігати фарш

На сьогодні яловичий фарш залишається одним із найпопулярніших інгредієнтів у стравах у багатьох країнах світу. Але на тлі зростання цін на м’ясо питання правильного зберігання стає не просто побутовим лайфгаком, а способом економії та безпеки.

Видання Good Housekeeping розповіло, що більшість помилок із фаршем трапляється не на кухні, а ще у холодильнику, тож саме там починається історія його свіжості.

Температура вирішує все

Холодильник має працювати за температури близько 4°C або нижче. Навіть невеликі коливання мають значення, бо за нижчої позначки бактерії розмножуються повільно, але вже за 4°C і вище, система входить у так звану «зону ризику», де їхній ріст прискорюється.

Саме тому, краще не гадати, а перевіряти температуру, для цього використовуйте термометр для холодильника та не покладайтеся на вбудовані індикатори, адже «на око» налаштований холодильник — ненадійний варіант.

Фарш «про запас»

Одна з найпоширеніших помилок — залишати фарш у холодильнику довше, ніж потрібно. Сирий фарш потрібно використати протягом 2–3 днів після купівлі. І тут є важливий нюанс, адже зовнішній вигляд не гарантує безпеку. Навіть якщо м’ясо має нормальний вигляд, воно може бути зіпсованим. Ознаки псування:

кислий чи сторонній запах

слизька чи липка текстура

помітна зміна кольору

Головне правило просте, якщо є сумнів — краще викинути.

Де у холодильнику зберігати фарш

Місце має значення не менше, ніж час. Необхідно зберігати фарш на нижній полиці холодильника, обов’язково ставити його у піддон або контейнер і використовувати його бажано протягом 1–2 днів. Причина всього цього досить проста — це найхолодніше місце, тож воно запобігає витіканню соку на інші продукти. Крім того, це зменшує ризик перехресного забруднення, особливо з продуктами, які їдять сирими.

Заморожування

Якщо не плануєте готувати фарш одразу, його краще заморозити. Але важливо не залишати його в упаковці, в якій прибрали. Найкращий варіант — вакуумне пакування, бо це мінімум повітря, а отже менше «опіків» морозилки, проте якщо вакууматора немає, підійде подвійний шар, наприклад, харчова плівка та пакет або папір для заморожування.

Готові залишки

Безпека важлива не тільки для сирого м’яса. Після приготування охолоджуйте залишки протягом 2 годин, зберігайте у герметичних контейнерах і використовуйте протягом 3 днів. Правильне зберігання залишків дозволяє безпечно використовувати фарш у нових стравах.

Фарш — простий продукт, який любить «дисципліну». Температура холодильника, правильна полиця, своєчасне використання та грамотне пакування — це не кулінарна формальність, а базова безпека.

