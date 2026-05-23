Рецепти
105
1 хв

Бананово-шоколадний десерт: рецепт ласощів, які можна приготувати за 15 хвилин

Приготуйте смачний, корисний бананово-шоколадний десерт усього за 15 хвилин.

Катерина Труш
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Бананово-шоколадний десерт

Бананово-шоколадний десерт / © Credits

Готується з простих інгредієнтів без додавання борошна і випікання в духовці.

Інгредієнти

банани
2 шт.
ряжанка
500 мл
какао-порошок
2 ст. л.
цукор
3 ст. л.
желатин
15 г
вода
60 мл

  1. Желатин залийте холодною водою, перемішайте і залиште набухати до повного застигання.

  2. Банани очистьте, наріжте на довільні шматочки, викладіть у блендер, додайте ряжанку, всипте какао-порошок, цукор і пробийте до однорідної маси.

  3. Шоколад розчиніть на водяній бані, влийте тонкою цівкою в масу і перемішайте.

  4. Розлийте десерт у креманки або в склянки і відправте в холодильник до повного застигання на 2-3 години.

Поради:

  • Желатин можна розчинити в мікрохвильовці.

