Бананово-шоколадний десерт: рецепт ласощів, які можна приготувати за 15 хвилин
Приготуйте смачний, корисний бананово-шоколадний десерт усього за 15 хвилин.
Готується з простих інгредієнтів без додавання борошна і випікання в духовці.
Інгредієнти
- банани
- 2 шт.
- ряжанка
- 500 мл
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- цукор
- 3 ст. л.
- желатин
- 15 г
- вода
- 60 мл
Желатин залийте холодною водою, перемішайте і залиште набухати до повного застигання.
Банани очистьте, наріжте на довільні шматочки, викладіть у блендер, додайте ряжанку, всипте какао-порошок, цукор і пробийте до однорідної маси.
Шоколад розчиніть на водяній бані, влийте тонкою цівкою в масу і перемішайте.
Розлийте десерт у креманки або в склянки і відправте в холодильник до повного застигання на 2-3 години.
Поради:
Желатин можна розчинити в мікрохвильовці.
