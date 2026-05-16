Як приготувати ніжний яблучний рулет: рецепт домашнього десерту

Яблучний рулет

Яблучна випічка давно стала гастрономічною класикою. Вона асоціюється з сімейними чаюваннями, бабусиною кухнею та відчуттям дому. Але сучасні рецепти дедалі частіше доводять, що навіть традиційний десерт може бути швидким, легким і дуже ефектним, це доводить рецепт про який розповіли на сторінці diana_kulikovska.

Інгредієнти очищені яблука 1 кг борошно 120 г цукор 120 г яйця 4 шт. розпушувач 1 ч. л сіль сік одного лимона мигдалеві пластівці

Приготування

Яблука очищають, натирають на тертці та збризкують лимонним соком. Саме яблучний шар стане основою рулету. Окремо яйця збивають із цукром до густої світлої піни. Це важливий етап, адже добре збита маса робить тісто легким і повітряним. Борошно змішують із розпушувачем і поступово вводять у яєчну суміш, обережно перемішують до однорідності. Потім тісто виливають поверх яблук і, за бажанням, посипають мигдалевими пластівцями. Випікають рулет у розігрітій духовці за 180°C градусів у режимі конвекції приблизно 20–25 хв. Далі — найважливіший момент, щойно корж стане готовий, зверху кладуть пергамент і рушник, перевертають та одразу скручують рулет. Саме гарячим він набуває правильної форми та залишається ніжним після охолодження.

Кулінарні тренди постійно змінюються, але яблучна випічка залишається поза модою і саме тому завжди актуальна. Причина проста, вони створюють той самий смак «комфортної їжі». Крім того, вони чудово поєднуються з теплими спеціями, горіхами, цитрусовими та легкою бісквітною текстурою.

Ще одна перевага — універсальність. Такий рулет можна подати теплим із кулькою морозива, доповнити карамельним соусом або просто їсти з чаєм на сніданок.

