Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18–24 травня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 18 до 24 травня?

Овен

Час сприятливий для тих представників знака, хто давно подумував про дуже потрібну, але дорогу купівлю: її час настав — усе, придбане в цей час, виявиться належної якості.

Телець

Досягти успіху в професії — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — зможуть тільки ті представники знака, які ретельно готуватимуться до роботи над кожним проєктом: імпровізація та експромт не пройдуть.

Близнята

З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких на цей час цілком можна обійтися — бажано закрити всі «дірки», через які «витікає» бюджет.

Рак

Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими необхідно поставити візу, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом — там може виявитися неприйнятна умова.

Лев

Час сприятливий для залагодження фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Діва

До фінансових угод, можливих цього тижня, необхідно ставитися з максимальною обережністю — занадто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, що призведе до втрати коштів.

Терези

Не варто приміряти старий — негативний — досвід на нові обставини матеріального характеру: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що і цього разу події складуться так само.

Скорпіон

Беручись за новий — серйозний і добре оплачуваний — проєкт, головне — ґрунтовно прорахувати всі супутні фактори і зважити свої сили — так вдасться досягти необхідного результату і пристойно заробити.

Стрілець

Нові ідеї, які спадуть на думку, потребуватимуть до себе пильної уваги: за всієї позірної нереальності вони виявляться перспективними не тільки з професійного, а й із фінансового погляду.

Козоріг

Час несприятливий для будь-яких фінансових угод, включно з найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій — так вдасться уникнути прикрих помилок, зокрема й фінансових.

Водолій

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, однак здійснювати операцію потрібно тільки в разі ретельної її підготовки: занадто великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Риби

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться об’єктивно перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, можна відповідати на неї згодою без тривалих роздумів.

