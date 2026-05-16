Місячний гороскоп на 18–24 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 18 до 24 травня.

Понеділок, 18 травня

День, перша половина якого просякнута негативною енергетикою, що необхідно враховувати, плануючи важливі справи — на цей час ліпше їх не призначати. Дратівливість — і навіть агресія, — яку ми можемо відчувати в цей час щодо оточення, завадить домовитися з ним на важливі для нас теми — як із діловими партнерами, так і з близькими людьми. У другій половині дня енергетичні потоки змінять спрямованість із «мінуса» на «плюс» — і наше життя ввійде в позитивне русло.

Вівторок, 19 травня

Час протистояння добра і зла, яке поки що має не надто серйозний характер — ці два начала поки що тільки приміряються одне до одного, але це не означає, що ним можна нехтувати. Робити свій вибір однаково доведеться кожному з нас, і водночас важливо пам’ятати, що за нього рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Невдоволення власним життям і діяльністю, яке може відчувати багато хто з нас, — не більш як вплив Місяця і зірок, тому робити серйозні висновки щодо своїх успіхів і невдач сьогодні не варто, — потрібно перенести їх на кілька днів.

Середа, 20 травня

Нинішній день — час кардинальних змін, що стосуються всіх сфер нашого життя. Саме тому діяти потрібно максимально обдумано й виважено. Що ж до ухвалення важливих рішень, то від них бажано й узагалі відмовитися — надто великим є ризик серйозних помилок. Розпочинаючи роботу над якимось новим проєктом, потрібно бути впевненими як у поставленій меті, так і у своїх силах, необхідних для її досягнення.

Четвер, 21 травня

День, коли необхідно діяти для того, щоб перетворити мрії — навіть найсміливіші — на реальність. Думати в цей час треба тільки про сьогодення: як минуле, так і майбутнє позбавлять сил, необхідних для рішучих вчинків, на які цього дня чекає від нас Всесвіт. Також бажано ушляхетнити навколишній світ — насамперед, на мікрорівні: прибираючи у своєму домі або роблячи в ньому ремонт.

П’ятниця, 22 травня

День потужної енергетики, яка зменшуватиметься протягом дня. Проте навіть невелику кількість фізичних і моральних сил необхідно витратити на розв’язання важливих питань, насамперед, щодо передсвяткових домашніх клопотів. Важливо також із великою обережністю поставитися до закупів, серед яких може виявитися багато непотрібних — і навіть шкідливих — речей.

Субота, 23 травня

День, коли потрібно проаналізувати свої дії, визнати скоєні помилки і — за мінімальної можливості — виправити їх і перепросити тих, кого образили. Попри можливу болісність процесу після нього ми зможемо не лише відчути неймовірне полегшення, а й піти далі без зайвого клопоту — без обтяжувальних обставин. Можлива поява на нашому життєвому шляху людей із минулого, у взаєминах із якими не розставлено всі крапки над «і» — настав час це зробити.

Неділя, 24 травня

Одна з найважчих — з енергетичного погляду — діб місячного календаря, яка готує нам безліч випробувань, Девізом дня має стати обережність, якої необхідно дотримуватися у всіх сферах життя. Особливо важливо уникати конфліктів, які можуть мати серйозні наслідки, тому важливо скоротити спілкування з оточенням — як близькими, так і незнайомими людьми — до мінімуму.

