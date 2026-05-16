Заходи для ділових знайомств або нетворкінг часто подають як сцену: впевнені рукостискання, легкі жарти, десятки нових контактів за вечір. Але для багатьох людей, особливо інтровертів, такі ситуації забирають енергію, а не додають її, про це розповіло видання RTÉ.

Водночас поширене уявлення, що екстраверти автоматично мають перевагу, поступово руйнується. Адже нетворкінг — це не про те, щоб бути найпомітнішим у кімнаті, а про здатність будувати справжні та стійкі зв’язки.

Дослідження, зокрема у сфері жіночого підприємництва, показують, що інтроверти часто досягають успіху, коли не намагаються «грати роль» активної публічної особистості, а спираються на власні природні сильні сторони.

Інтровертність — не сором’язливість

Важливо розрізняти ці поняття. Інтровертність не означає невпевненість або страх спілкування. Це радше про те, як людина обробляє інформацію та відновлює енергію.

Багато інтровертів є гарними аналітиками, уважними слухачами та вдумливими співрозмовниками. І саме ці якості створюють основу для якісних професійних зв’язків.

Замість того щоб «охоплювати всіх у кімнаті», інтроверти часто ефективніші у форматі однієї чи двох розмов. Такий підхід може дати більше, ніж десятки поверхневих знайомств.

Чому нетворкінг виснажує

Нетворкінг — це робота і вона потребує когнітивної та емоційної енергії. Перевантажений простір, шум, необхідність постійної соціальної активності та «правильного враження» створюють додатковий тиск ще до початку події.

Саме тому для інтровертів все це може відчуватися як тривале енергетичне навантаження, а не як легка соціальна взаємодія. Тож якщо змінити фокус із «як справити враження» на «як щось дізнатися про іншу людину», ситуація стає значно простішою.

Одна щира розмова часто запам’ятовується краще, ніж кілька поспішних знайомств. Люди реагують не на кількість жестів, а на уважність, інтерес і теплоту у спілкуванні.

Підготовка

Для інтровертів підготовка — це не формальність, а інструмент комфорту. Корисно заздалегідь:

визначити мету участі у події

подумати, з ким хотілося б поспілкуватися

підготувати кілька простих тем для розмови, наприклад, про саму подію чи спільні інтереси

сформулювати коротке, природне самопредставлення

Це зменшує відчуття хаосу та допомагає почуватися впевненіше.

Вибір правильного середовища

Не всі формати однаково комфортні для різних типів особистості. Інтроверти часто краще почуваються ц невеликому, структурованому просторі:

круглі столи

камерні воркшопи

сніданки з обмеженою кількістю учасників

індивідуальні зустрічі за кавою

Вибір таких форматів — це не уникання, а стратегія ефективності.

Мистецтво «тихого» нетворкінгу

Після події починається не менш важлива частина — підтримка контакту. Інтроверти часто сильніші саме тут у продуманому, спокійному та персоналізованому продовженні знайомства. Коротке повідомлення, згадка про розмову чи пропозиція продовжити контакт можуть мати довготривалий ефект.

Саме ця уважність формує відчуття справжньої взаємодії, а не випадкового знайомства.

Захист власної енергії

Нетворкінг виснажує навіть тих, хто любить спілкування. Для інтровертів це особливо відчутно, і це нормально. Тому важливо планувати відпочинок до і після подій, не перевантажувати себе кількома заходами поспіль і робити паузи під час інтенсивних зустрічей.

Енергія — це ресурс, який потрібно свідомо регулювати, а не безконтрольно витрачати.

Нетворкінг не повинен бути театром соціальної активності, це може бути спокійний, продуманий та особистий процес. Тож інтровертність не обмежує кар’єру, вона просто пропонує іншу модель руху вперед.

