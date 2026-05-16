У регіоні працювала ППО

Уночі росіяни атакували Київську область — за минулу добу повітряна тривога в області оголошувалася декілька разів.

Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

«На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Найголовніше — серед населення немає постраждалих. Наслідки атаки зафіксовано у Вишгородському районі. Пошкоджено приватний будинок та територію комунального підприємства. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено сім транспортних засобів — вантажівки, трактор та легкові автомобілі», — зазначив він.

На місцях одразу почали працювати всі необхідні оперативні служби.

Нічна атака по Україні 16 травня — останні новини

У Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну 294 ударними БпЛА. ППО знешкодила 269 російських БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА в 15 місцях, а також падіння уламків у девʼяти місцях.

Армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

У Херсоні постраждали двоє 60-річних жителів міста внаслідок артилерійського обстрілу. Також росіяни атакували автобус з дрона, постраждав водій.

