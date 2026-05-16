Малина. / © pixabay.com

Реклама

Малина — одна з найвибагливіших рослин. Якщо вона не матиме достатньої кількості поживних речовин, то погано плодоноситиме. Однак, якщо її кущі отримують з ґрунту цінні мінерали, то енергійно ростуть, розвивають пагони і дадуть гарний врожай.

Чому важливо удобрювати малину і як це правильно робити, повідомили експерти ресурсу kobieta.interia.pl.

Аграрії пояснюють, що азот, калій та фосфор мають вирішальне значення у вирощуванні малини, бо відповідають за розвиток зелених частин рослини, цвітіння та дозрівання плодів. Регулярне удобрення допомагає підтримувати сильні пагони, покращує якість плодів та продовжує період збору врожаю.

Реклама

Удобрення малини — методи

Досить популярними зараз є натуральні добрива. Вони і дешевші, і щадніші за мінеральні, бо не призводять до раптового переудобрення, а поступово вивільняють поживні речовини.

Добриво з лушпиння картоплі

Часто для його приготування натуральних добрив потрібні лише кухонні відходи. Основою для одного з найпростішого добрива є картопляне лушпиння. Воно містить значну кількість калію, який сприяє цвітінню та робить плоди більш соковитими.

Залийте сиру шкірку окропом і дайте настоятися три дні. Після цього процідіть і полийте кущі розчином. Робіть такий полив кожні два-три тижні протягом періоду росту та плодоношення.

Реклама

Окрім того, можна закопати навколо малини дрібно нарізану шкірку картоплі. Вона буде розкладатися і поступово вивільняти поживні речовини, а це — покращуватиме структуру ґрунту.

Дріжджове добриво

Дріжджі є основним продуктом не лише на кухні, а й у садівництві. Вони дуже корисні під час вирощування малини — є джерелом вітамінів групи В, амінокислот та мікроелементів: заліза, цинку, міді, хрому та селену.

Це поєднання сприяє здоровому розвитку коренів та підтримує ріст молодих пагонів. Регулярний полив малини дріжджовим добривом підвищує її стійкість до грибкових захворювань.

Реклама

Приготування добрива просте: розчиніть 100 грамів свіжих дріжджів у 10 літрах теплої води, додайте столову ложку цукру, перемішайте та залиште суміш на 2-3 години. Використовуйте раз на місяць — найкраще проводити процедуру навесні та на початку літа.

Деревна зола

Зола є цінним джерелом калію, кальцію та фосфору, необхідних для належного плодоношення малини, а також допомагає знизити надмірну кислотність ґрунту.

У цьому випадку ключовим фактором є помірність, бо велика кількість деревної золи може надмірно підвищити pH ґрунту, обмежуючи поглинання поживних речовин. Найкраще проводити обробку ранньою весною, між цвітінням та очікуваним плодоношенням, а також восени.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, яким розчином полити малину перед цвітінням задля рекордного врожаю.

Новини партнерів