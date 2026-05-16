Великий обласний центр сколихнули вибухи: РФ атакує місто
У суботу, 16 травня, у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія атакувала місто.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни знову атакують обласний центр», — наголосив чиновник.
Станом на 09:30 відомо, що поранено двох чоловіків, 30 та 40 років. У них осколкові поранення.
Новина доповнюється
