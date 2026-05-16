Трамп оголосив про ліквідацію одного з найнебезпечніших терористів світу: що відомо

Американський президент заявив, що за його наказом в Африці ліквідували одного з керівників ІДІЛ.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію «другого за рангом командуванням ІДІЛ у світі» Абу-Білал аль-Мінукі.

Про це очільник Білого дому повідомив у своєму дописі в Truth Social.

Ватажка терористичного угруповання було знищено в Африці — у межах спільної операції американських та нігерійських сил.

За словами Трампа, 44-річний Аль Мінукі був «найактивнішим терористом у світі», а ліквідація відбулася за його особистим наказом. Лідер американців наголоси, що «з його усуненням глобальна операція ІДІЛ значно зменшилася».

«Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці. Але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить. Він більше не тероризуватиме народ Африки чи допомагатиме планувати операції, спрямовані проти американців», — наголосив Трамп.

Допис Трампа у Мережі Truth Social.

Допис Трампа у Мережі Truth Social.

Зауважимо, Sky News наголошує, що, за даними некомерційної організації «Прокт боротьби з екстремізмом», Аль-Мінукі з Нігерії був провідним посадовцем у відділі Генерального директорату провінцій Ісламської держави на озері Чад. Від 2018-го він обіймав посаду регіонального командира в ІДІЛ.

Нагадаємо, у грудні 2025-го Трамп пригрозив Нігерії військовим втручанням після переслідування християн. З його слів, американські війська можуть увійти «з готовністю до застосування зброї, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі звірства»,

Своєю чергою, резидент Нігерії Бола Ахмед Тінубу. Він наголосив, що країна не підтримує релігійних переслідувань і гарантує свободу віросповідання для всіх громадян.

