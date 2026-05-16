Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що Україні варто зосередити увагу на підтримці з боку Європи та інших демократичних партнерів, оскільки США, на його переконання, фактично стали на бік Путіна у питанні війни РФ проти України.

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

За словами Аслунда, так звані переговори між Росією, Україною та США виглядають як спроба тиску на Київ щодо поступок на Донбасі.

Реклама

«Щодо переговорів, або так званих переговорів, між Росією, Україною та США, складається враження, що їхньою головною метою було те, щоб посланець Трампа Стів Віткофф спробував переконати українську сторону віддати фортечні міста Донеччини, які Путін не зміг захопити з 2014 року», — заявив дипломат.

Він наголосив, що Україна не погоджується на такі вимоги.

«І, звісно, Україна цього не робить. Тож сьогодні Україна може більш-менш сказати США: „Вибачте, але тут у вас немає права голосу“, — вважає Аслунд.

Також експерт звернув увагу на те, що Вашингтон останнім часом перестав порушувати тему проведення виборів в Україні.

Реклама

«А щодо дискусій про нові вибори в Україні — ви, напевно, помітили, що США вже давно не порушують це питання, бо фактично більше не беруть участі в українських справах, навіть якщо між Віткоффом і радником з національної безпеки Умеровим усе ще відбуваються певні зустрічі», — сказав він.

На переконання Аслунда, Україні слід робити ставку на співпрацю з європейськими державами та іншими демократичними союзниками, які послідовно підтримують Київ.

«Тож забудьте про США. Зараз для України важлива Європа — у широкому сенсі цього слова, включно з Норвегією та Великою Британією, а також, звісно, Канадою, Японією, Південною Кореєю та Австралією. Саме вони є союзниками», — заявив дипломат.

Він також звернув увагу на голосування США разом із Росією в ООН щодо резолюцій, пов’язаних із війною проти України.

Реклама

«Тим часом США неодноразово голосували разом із Росією в ООН у питанні засудження Росії як агресора у війні проти України. США просто стали на бік Путіна», — підсумував Аслунд.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні під час свого візиту до КНР.

Ми раніше інформували, що міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров заявив, що стосунки диктатора Путіна та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа дружні та важливі.

Новини партнерів