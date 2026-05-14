Рубіо заявив, що переговори між Україною та РФ втратили імпульс, і дав оцінку ЗСУ

Держсекретар США Марко Рубіо розсипався в компліментах ЗСУ та запевнив, що Вашингтон готовий і надалі виступати посередником у мирних переговорах.

Марко Рубіо / © Associated Press

Сполучені Штати сподіваються на відновлення мирних перемовин між Україною та Росією і готові надалі виступати посередником у переговорах для припинення війни.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

Він наголосив, що США — єдина країна у світі, яка може бути посередником і привести до закінчення війни між Росією та Україною.

«Президент Трамп хоче побачити кінець війни, і якщо є щось, що ми можемо зробити, щоб допомогти їй завершитися, ми це зробимо», — запевнив Рубіо.

За його словами, за останні кілька місяців було втрачено «певний імпульс» у переговорному процесі.

«Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою — вони пройшли зиму. Росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла», — сказав держсекретар США.

Крім того, він позитивно відгукнувся про українську армію.

За його Рубіо, армія РФ на фронті втрачає уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці. Хоч й Україна — набагато менша за Росію та має меншу армію.

Він назвав Збройні сили України найпотужнішими у Європі. «Очевидно, через велику допомогу, яку українці отримали (від Заходу — Ред.), а також через досвід бою, який вони здобули», — сказав держсекретар.

Раніше у Кремлі звинуватили ЄС в «участі у війні» та побідкалися про відсутність європейських посередників.

