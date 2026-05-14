Ворожку "Вероніку Феншуй" викликають в Раду для свідчень у справі "Мідас"

Громадянку Вероніку Анікієвич, відому як ворожка «Вероніка Феншуй», з якою нібито консультувався щодо кадрових призначень колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, викликають на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши скриншот цього запрошення.

Засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану відбудеться у п’ятницю, 15 травня, о 13:00 в залі засідань Київської міськради.

Від Вероніки Анікієвич сподіваються почути пояснення щодо питань, які стосуються операції НАБУ та САП «Мідас», де фігурує Андрій Єрмак та згадана громадянка під псевдо «Вероніка Феншуй».

«Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки», — написав Гончаренко в коментарі до опублікованого запрошення.

Андрій Єрмак консультувався з ворожкою — що відомо

Нагадаємо, під час судового засідання у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що ексголова ОП радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

У розмові з журналістами Андрій Єрмак відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

Політолог Володимир Фесенко стверджує, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який начебто консультувався з ворожкою під час ухвалення рішень, не робив нічого нового, оскільки таких людей у владних кабінетах доволі багато.

