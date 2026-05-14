Археологи виявили поховання знатної римлянки з ладаном та рідкісними артефактами (фото)

У британському місті Колчестер археологи виявили унікальне поховання часів Римської імперії — у декоративній свинцевій труні знайшли останки жінки високого статусу, похованої разом із дорогими артефактами та екзотичними смолами.

Про це повідомляє Live Science із посиланням на Colchester Archaeological Trust.

Що знайшли археологи

За словами дослідників, жінка померла у віці приблизно 20–30 років у період, коли територія сучасної Англії перебувала під владою Риму. Ймовірно, поховання датується пізнім римським періодом — приблизно між III та V століттями нашої ери.

«Це одне з найцікавіших римських поховань, з якими ми працювали у Колчестері за останні роки», — заявив директор археології Colchester Archaeological Trust Адам Вайтман.

Жінку поховали у коштовно оздобленій свинцевій труні разом із цінними речами, серед яких шпильки для волосся з чорного гагату, рідкісні скляні флакони та інші поховальні предмети.

Археологи вважають, що поховання було ретельно підготовлене та свідчить про високий соціальний статус померлої.

У похованні виявили ладан та гіпс

Особливу увагу науковців привернула наявність екзотичних смол, зокрема ладану — висушеної смоли дерев роду Boswellia, які ростуть в Африці, на Близькому Сході та в Індії.

У давнину ладан використовували як пахощі та вважали лікувальним засобом.

Крім того, у труні знайшли гіпс. Археологи припускають, що тіло жінки перед похованням могли покрити рідким гіпсовим розчином — спеціальною пастою, схожою на штукатурку.

Такі поховання були рідкісними навіть у римській Британії та зазвичай стосувалися представників еліти.

Рідкісна римська традиція

Дослідники зазначають, що в окремих випадках рідкий гіпс після застигання зберігав контури тіла померлого. Раніше у британському Йорку археологи навіть виявили поховання немовляти, де гіпс зберіг обриси тіла дитини.

«Молода жінка була явно дуже важливою для своєї родини та громади», — зазначив директор археологічного підрозділу компанії Tetra Tech Consulting Роберт Мейсфілд.

Де знайшли труну

Поховання виявили ще 2023 року під час розкопок на території колишньої лікарні, яку готували до забудови житлом. Однак про знахідку офіційно повідомили лише зараз.

Від 16 травня 2026 року труну та знайдені артефакти покажуть у Roman Circus Visitor Centre у Колчестері.

