УПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" — "Полтава" / © ФК Динамо Київ

Від 16 до 18 травня відбудуться матчі передостаннього, 29-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 16 травня, "Металіст 1925" зустрінеться з "Епіцентром", а "Динамо" позмагається з "Полтавою".

У неділю, 17 травня, "Шахтар" зіграє з "Кривбасом", "Рух" прийме "Олександрію", "Колос" протистоятиме "Оболоні", а "Карпати" поміряються силами з "Вересом".

У понеділок, 18 травня, "Полісся" побореться із "Зорею", а ЛНЗ зійдеться з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 29-го туру УПЛ

Субота, 16 травня

13:00 "Металіст 1925" — "Епіцентр"

13:00 "Полтава" — "Динамо"

Неділя, 17 травня

13:00 "Кривбас" — "Шахтар"

13:00 "Рух" — "Олександрія"

15:30 "Колос" — "Оболонь"

18:00 "Карпати" — "Верес"

Понеділок, 18 травня

13:00 "Зоря" — "Полісся"

13:00 "Кудрівка" — ЛНЗ

Зазначимо, що "Шахтар" достроково став чемпіоном УПЛ, а ЛНЗ уже гарантував собі щонайменше "бронзу" та наступного сезону вперше в історії гратиме в єврокубках.

Водночас "Полісся" та "Динамо" продовжують боротьбу за медалі. Житомирський клуб ще може обійти ЛНЗ і здобути "срібло", тоді як кияни максимум претендують на "бронзу", зберігаючи шанси посунути підопічних Руслана Ротаня з третього місця.

Що стосується низу турнірної таблиці, то "Олександрія" та "Полтава" вже вилетіли з УПЛ. У перехідних матчах зіграє "Рух" і найгірша команда з трійки "Кудрівка", "Оболонь", "Епіцентр".

Таблиця УПЛ після 28-го туру

Таблиця УПЛ після 28-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

