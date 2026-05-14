Біля легендарних пірамід Гізи: у Мережі показали, як будують арену для бою Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

У єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід, продовжують готувати місце для проведення бою між чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Видання Boxing King Media опублікувало відео, як будівельники працюють майже цілодобово, щоб встигнути спорудити тимчасову арену та встановити ринг, де відбудеться грандіозний вечір боксу "Glory in Giza".

Унікальне боксерське шоу відбудеться просто неба. Трибуни для глядачів будуть зведені в пустелі навколо рингу, а декорації будуть стилізовані під Стародавній Єгипет.

Квитки на поєдинок коштують від 2100 до 5800 єгипетських фунтів (приблизно 1800 – 4800 гривень).

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться у суботу, 23 травня. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищатиме титул WBA, однак Верховен не отримає його в разі перемоги, оскільки наразі не входить до рейтингу організації.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ.

