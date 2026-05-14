Мадяр попередив про «кілзону»: небезпека вже не лише на лінії фронту

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що нині небезпечна зона у районі фронту може сягати щонайменше 25 кілометрів по обидва боки лінії бойового зіткнення.

Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Бровді, так звана «кілзона» або сіра смуга формується не окремими рекордними дальніми польотами дронів, а регулярністю уражень на конкретній глибині фронту.

«Давайте не будемо говорити про чиїсь думки, давайте будемо говорити мовою цифр. Для цього є єдина система обізнаності, на котру наносяться всі зафіксовані нанесені ураження. По ній чітко детально видно глибину регулярного відвідування і успішних уражень тими чи іншими засобами. Саме ця відстань і формує так звану сіру зону, котру зараз модно називати кілзоною», — пояснив він.

Мадяр зазначив, що на різних ділянках фронту ця зона може становити від 25 кілометрів і більше. Її розмір залежить від концентрації ударних засобів, які застосовує противник, кількості атак, їхньої результативності та втрат, яких вони завдають.

«На сьогоднішній день я її на різних ділянках оцінюю від 25 і більше кілометрів. Це залежить не від рекордного дольоту якогось окремо взятого засобу БПЛА, котрий взяв і злітав на Туапсе. А все залежить від аналізу чисельності тих засобів, використаних противником на смузі в конкретний період часу з конкретним результатом», — сказав командувач СБС.

За його словами, регулярні ураження на глибині 25 кілометрів по обидва боки фронту вже роблять цей коридор небезпечним навіть для військових, які виконують бойові завдання.

Окремо Бровді наголосив, що така зона становить серйозну загрозу для цивільних, логістики, евакуації та доправлення продуктів або інших необхідних вантажів.

«Концентрація засобів, що на регулярній основі наносять ураження на глибині 25 кілометрів по обидві сторони, є вже достатньо високою, щоб саме цей коридор вважати небезпечним для безперешкодного, безпроблемного багаторазового пересування навіть військовим у межах виконання бойових задач», — зазначив він.

Командувач Сил безпілотних систем закликав не наближатися до сірої смуги без потреби, підготовки та засобів захисту.

«На сьогоднішній день на 25 кілометрів по обидві сторони не раджу без відповідної підготовки, потреби, засобів захисту і всього іншого пхати носа до сірої смуги фронту», — підсумував Мадяр.

