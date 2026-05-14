Сім’я із 14-річною: в Україні суворо покарали чоловіка за інтим із ученицею 9 класу

У Харкові засудили чоловіка через стосунки із школяркою

Індустріальний районний суд Харкова виніс вирок уродженцю міста, який тривалий час проживав та вступав у статеві зносини з дівчиною, яка не досягла 16-річного віку. Обвинувачений намагався переконати суд, що не знав точного віку своєї обраниці.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік півроку жив із 14-річною школяркою

Як встановив суд, стосунки між повнолітнім та малолітньою дівчиною тривали з грудня 2025 року по березень 2026 року. Чоловік навіть переїхав жити до кімнати дівчини в її квартирі. Протиправний зв’язок припинився після того, як сестра школярки через сімейний конфлікт звернулася до поліції.

У судовому засіданні чоловік спочатку вину не визнавав і стверджував, що під час знайомства у 2023 році дівчина назвалася 16-річною, а згодом він вважав, що їй уже 17. Тільки під вагою доказів та після допиту свідків підсудний змінив позицію. Він підтвердив, що знав про реальний вік дівчини, але заявив, що «бажає утворити з нею сім’ю».

Що розповіли свідки та потерпіла

Сама дівчина підтвердила, що за взаємною згодою проживала з обвинуваченим. Вона зізналася, що спочатку збрехала про вік, але протягом подальших трьох років спілкування неодноразово наголошувала, що їй лише 14 років і вона закінчує 9-й клас.

Сусідка родини у суді зазначила: «Чоловік проживає разом з дівчиною, якій виповнилось 15 років. Про її вік йому було відомо, однак вони, на мій погляд, кохають один одного і тому вирішили жити однією сім`єю».

Проте висновок судово-медичної експертизи та протоколи слідчих дій беззаперечно підтвердили факт неодноразових статевих зносин із малолітньою особою.

Чому суддя відмовив в «умовному» терміні?

Призначаючи покарання, суд дослідив особу обвинуваченого. Виявилося, що підсудний раніше вже відбував покарання за крадіжки та шахрайство, а строк його судимості був перерваний новим злочином.

Хоча чоловік надав військовий квиток водія-радіотелефоніста штурмового взводу, він зізнався, що з грудня 2025 року службу фактично не проходить «з дозволу командування» (документальних підтверджень подовження служби суд не отримав).

Прокурор у дебатах відмовився підтримати тезу про «щире каяття» підсудного, оскільки той визнав провину лише під тиском беззаперечних доказів. Суд визнав обтяжувальною обставиною рецидив злочину.

«Вказане кримінальне правопорушення посягає на статеву недоторканість дитини та характеризується виключною аморальністю. Злочини такого типу заподіюють глибоку психічну травму дитині, яка лише розпочинає своє життя. Хоча потерпіла та її законний представник просили суворо не карати обвинуваченого, його виправлення можливе лише в умовах ізоляції», — йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та ухвалив:

Визнати чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України.

Призначити покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі .

Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту набрання вироком законної сили.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

