Чоловік з Харківщини на сайті знайомств знайшов 15-річну та звабив її: дівчина шокувала зізнанням

Суд покарав чоловіка за інтим із неповнолітньою / © pixabay.com

Реклама

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним місцевого мешканця у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Чоловік познайомився з дівчиною на сайті знайомств і, попри те, що згодом дізнався про її справжній вік, вступив із нею в інтимний зв’язок.

Про це йдеться у вироку суду.

Знайомство в мережі та втеча з дому

Історія розпочалася у березні 2025 року. Обвинувачений познайомився з неповнолітньою через сайт знайомств. Спочатку він стверджував, що не знав, скільки дівчині років. Однак уже за місяць, 22 квітня, під час зустрічі він побачив її паспорт і достеменно з’ясував, що дівчина є неповнолітньою.

Реклама

Більше того, у квітні дівчина приїхала до нього додому, де вони разом прожили п’ять днів. Коли чоловік проводжав її на вокзал, виявилося, що підлітку розшукує поліція.

Попри інцидент із поліцією, спілкування пара не припинила. На початку липня 2025 року вони зустрілися знову. Чоловік запропонував дівчині вступити в сексуальні зносини, на що вона погодилася. Для цього пара попрямувала до недобудованого дев’ятиповерхового будинку в одному з мікрорайонів Лозової, де на третьому поверсі стався статевий акт.

«Злочинний намір було реалізовано за взаємною згодою, без застосування фізичного чи психологічного насильства, проте з порушенням вимог закону про статеву недоторканість дитини», - йдеться у матеріалах суду.

Позиція сторін у суді

У судовому засіданні чоловік повністю визнав провину та щиро розкаявся. Він попросив вибачення у потерпілої та її матері.

Реклама

Цікаво, що сама дівчина шокувала зізнанням. Вона у письмовій заяві вказала, що не має до обвинуваченого жодних претензій — ні матеріального, ні морального характеру. Її законна представниця (матір) також не наполягала на суворому покаранні та погодилася з пропозицією прокурора про іспитовий строк.

Рішення суду

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику за місцем проживання.

Вердикт суду:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України.

Призначити покарання у вигляді 3 років обмеження волі .

Звільнити від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Тепер засуджений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Реклама

Нагадаємо, пенсіонерка створила підпільний бордель на Полтавщині.

Новини партнерів