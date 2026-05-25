Ветеринар поділився топ-10 найздоровіших порід собак

Топ-10 порід собак із «залізним» здоров'ям

Вибір чотирилапого друга — це велика відповідальність. Деякі популярні породи, на жаль, генетично схильні до хронічних хвороб, що змушує власників проводити вихідні у ветеринарних клініках. Ветеринар назвав 10 найздоровіших порід собак з меншою кількістю проблем зі здоров’ям.

Про це пише Mirror.

Під час вибору собаки характер і зовнішність часто є центральним фактором, але здоров’я має не менше значення. Хоча кожен собака унікальний завдяки своїй генетиці, відповідальним стандартам розведення та історичним робочим ролям. Тому деякі породи зазвичай більш витривалі, ніж інші.

Знання цього може допомогти потенційним власникам приймати обґрунтовані рішення та планувати можливі майбутні потреби у догляді. Витрати на корм, щеплення, іграшки та неминучі візити до ветеринара можуть швидко накопичуватися, залишаючи ваш гаманець значно порожнішим.

За словами ветеринарів, якщо ви хочете мінімізувати візити до ветлікарні та шукаєте витривалого компаньйона, варто звернути увагу на цей список.

Австралійська пастуша собака (австралійський скотар або австралійський кеттл дог)

Австралійська пастуша собака — штучно виведена порода в Австралії, спочатку для перегону худоби на великі відстані в найскладніших погодних умовах Австралійського континенту. У XIX столітті австралійські фермери потребували витривалих розумних собак, які допомагали б їм в управлінні та перегоні корів та овець.

Ці робочі собаки мають запас енергії та потребують господаря, який має достатньо часу, щоб виснажити їх прогулянками, але вони від природи не схильні до хвороб. Вони витривалі та отримують велику користь від активного способу життя. Тому якщо ви полюбляєте лежати на дивані, замість пробіжок — ця собака не для вас.

Бордер-коллі

Ще однією породою, відомою своїм міцним здоров’ям, є бордер-коллі. Ці собаки не лише входять до числа найрозумніших порід, але й їхня пристрасть до роботи та фізичної активності означає, що вони мають набагато більше шансів залишатися здоровими протягом усього життя.

Австралійська вівчарка

Наступною у списку є ще одна австралійська порода — австралійська вівчарка. Ці приголомшливі собаки славляться своєю гарною шерстю, і, як робочі собаки, їх розводять витривалими.

Сибірський хаскі

Хаскі можуть бути досить вимогливими — їхня густа подвійна шерсть потребує регулярного догляду, щоб підтримувати її в ідеальному стані, але вони також є одними з найздоровіших

Виведені для холодного клімату та важких фізичних завдань, хаскі еволюціонували в природно сильну та витривалу породу.

Водночас, сибірські хаскі, хоч і відомі своєю витривалістю та відданістю, потребують значної фізичної активності — щонайменше двох годин щодня. Без достатнього навантаження вони будуть робити капості і можуть «рознести» вам будинок.

Басенджі

Ці незвичайні собаки не лише здорова, але й тиха порода. Через будову голосових зв’язок ця робоча порода фізично не може гавкати, що робить її ідеальною для тих, хто шукає мовчазного компаньйона.

Шиба-іну

Ці собаки — давня порода, відома своїм відмінним здоров’ям завдяки сильній генетиці. Характерний лисячий вигляд та відносно компактний розмір роблять їх популярними.

Бігль

Біглі — ще одна жвава порода, спочатку виведена для полювання, що сприяє тому, що вони є одними з найздоровіших собак. Як активні мисливські собаки, біглі залишаються у формі, що сприяє їхньому загальному міцному здоров’ю.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори — улюбленці родини завдяки своїй теплій та ласкавій вдачі, а також відносно витривалі породи. Хоча їм потрібне збалансоване харчування та багато регулярних фізичних вправ для справжнього процвітання, їм потрібен певний догляд, щоб запобігти проблемам із суглобами, які з часом можуть стати серйозними.

Кокер-спаніель

Ці компактні собаки популярні та здорові, оскільки їхній менший зріст робить їх менш схильними до розвитку певних захворювань. Проте їхні вуха потребують частого догляду, щоб запобігти інфекціям.

Собаки змішаних порід

Ветеринари пояснили, що гібридні породи (або як їх називають в народі «дворняжки»), такі як лабрадудлі (метис лабрадора-ретривера і пуделя), часто отримують користь від «гібридної сили». Це означає, що їхня генетична різноманітність знижує ризик спадкових захворювань.

