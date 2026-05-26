Українська та американська розвідки інколи дізнаються про підготовку таких ударів ще за тиждень до їхнього проведення.

Про це пише Le Monde.

У матеріалі зазначається, що підготовка масштабних атак потребує складної логістики, за якою уважно стежать українські та американські спецслужби.

За даними видання, під час масованих ударів Росія задіює сотні операторів дронів, стратегічну авіацію, Чорноморський флот, Каспійську флотилію, ракетні та артилерійські війська, а також ракетні війська стратегічного призначення у разі запуску балістичних ракет середньої дальності, зокрема «Орешника».

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів журналістам, що для проведення масованих атак минулих вихідних Росія залучила десятки тисяч військових.

За його словами, першими ознаками підготовки удару часто стають дії стратегічної авіації.

«Їм (росіянам — ред.) необхідно підготувати ударні засоби до початку бою: доставити крилаті ракети, озброїти літаки, перекинути їх із постійних баз на п’ять або шість діючих злітно-посадкових смуг», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що такі операції можуть тривати годинами або навіть днями.

Український фахівець із ППО на ім’я Руслан також повідомив журналістам, що Україна знала про масовану атаку 14 травня та її приблизний масштаб за шість днів до удару.

«Картина прояснилася в міру наближення дати, з розгортанням кораблів, підводних човнів і літаків», — пояснив він.

За словами фахівця, за кілька годин до початку атаки українська сторона вже мала точні дані про кількість та типи озброєння.

«За три години до цього у нас було чітке уявлення про кількість і типи снарядів», — наголосив Руслан.

Le Monde також пише, що Росія значно наростила виробництво засобів ураження для виснаження української ППО.

Зокрема, заводи в Єлабузі та Іжевську щодня виробляють близько 130 ударних безпілотників і приблизно стільки ж дронів-імітаторів.

З огляду на щоденні запуски 150–200 дронів, для накопичення 500 безпілотників, необхідних для масштабної атаки, Росії потрібен щонайменше тиждень.

Крім того, за даними видання, російські підприємства щодня виробляють у середньому одну ракету «Калібр», дві-три ракети Х-101 та дві-три балістичні ракети «Іскандер».

